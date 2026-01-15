La Puebla de Alfindén estrena un nuevo servicio de atención temprana que atenderá a más de 40 familias

Más de 40 familias de La Puebla de Alfindén ya pueden acceder al nuevo Servicio de Atención Temprana que la Fundación Atención Temprana abrirá en la localidad zaragozana en virtud de un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento. El servicio incorpora también plazas de itinerancia, lo que permitirá ampliar la intervención a otros municipios.

El nuevo servicio garantiza la atención a niños, niñas y adolescentes con dificultades en su desarrollo o riesgo de presentarlas. Los equipos de psicología, fisioterapia, logopedia y audición y lenguaje del centro, atenderán, en un principio desde mañana a más de 10 adolescentes, 20 niños y niñas de 0 a 6 años y 10 niños de más de 10 años.

Durante la firma del convenio, la gerente de la Fundación, Pilar Castillón, destacó que “llevar los servicios allí donde se encuentran las familias es clave para asegurar la igualdad de oportunidades". En este sentido, señaló que “el acuerdo con el Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén permite dar respuesta a una necesidad concreta del territorio y ofrecer atención especializada desde las primeras señales de alerta”.

Compromiso institucional

Por su parte, la alcaldesa de La Puebla de Alfindén, Pilar Villanueva ha recalcado que “la puesta en marcha de servicios, como éste, es fundamental para el municipio”. Villanueva ha recordado que La Puebla “ha triplicado su población en los últimos diez años y hacía falta ampliar los servicios para dar respuesta a las familias”.

La puesta en marcha de este servicio se enmarca, también, en el contrato que la Fundación mantiene desde 2023 como entidad adjudicataria del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), dentro de un programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) —a través del Programa FSE+ Aragón 2021-2027 “Construyendo Europa desde Aragón”— al 40%, y por fondos propios del Gobierno de Aragón al 60%.

Los equipos de psicología, fisioterapia, logopedia y audición y lenguaje del centro, también se desplazarán semanalmente a distintos municipios vecinos, evitando desplazamientos a las familias y reforzando la intervención temprana en el entorno rural. El centro atenderá en La Puebla de Alfindén no solo a niños, niñas y adolescentes de La Puebla, sino también de Alfajarín y Nuez de Ebro.

Refuerzo autonómico

Esta apertura en La Puebla de Alfindén se suma al refuerzo del sistema público de Atención Temprana impulsado por el Gobierno de Aragón, que desde noviembre ha incorporado cinco nuevos equipos itinerantes repartidos por el territorio. La Fundación Atención Temprana, integrada por la Fundación Ramón Rey Ardid, Plena Inclusión Aragón y el Servicio de Pediatría del Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, atiende actualmente a más de 3.000 niños, niñas y adolescentes en sus distintos programas especializados.