Reabre una popular hamburguesería de barrio en Zaragoza tras seis meses de cierre: "Nueva ubicación, pero misma alma y plancha"
Es una de las primeras hamburgueserías de estilo americano que aterrizó en la capital aragonesa, muy aclamada por los vecinos de la zona
Tras medio año con la persiana bajada, una popular hamburguesería del barrio del Picarral, en Zaragoza, vuelve a encender sus fogones y a recibir a su clientela. Manteniendo su esencia americana y 'rockera' que les representa, Jack Bull American Bar reabre con un soplo de aire fresco en su nuevo local, que por otra parte, cambia de ubicación, pero se queda en el mismo distrito.
Anteriormente, servían a los zaragozanos en la calle Juslibol desde hace algo más de 11 años. Su traslado se anunció el pasado 4 de julio y fue ayer cuando se reveló donde iban a continuar con su labor: en la avenida de Salvador Allende nº93, a tan sólo algo más de un kilómetro de distancia. El anuncio se hizo con un vídeo en su cuenta de Instagram, donde se puede ver la nueva apariencia de la hamburguesería.
La noticia ha sido muy bien recibida por los conocedores de este negocio hostelero, sobre todo vecinos del Picarral que esperaban con ansias este regreso. Casi 100 comentarios y 400 compartidos que expresan su deseo de volver a degustar sus nachos, aros de cebolla o 'burgers' con carne "100% de vacuno nacional".
Al igual que sus cócteles o batidos "premium" de las marcas de dulces más reconocidas en toda España. Definitivamente, una reapertura que deja la boca agua de mucha clientela que contaba las horas para volver a pisar el Jack Bull.
