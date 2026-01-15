Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hackeo EndesaExpo ZaragozaAccidente A-23FinanciaciónReal ZaragozaAntena telecomunicaciones
instagramlinkedin

Reabre una popular hamburguesería de barrio en Zaragoza tras seis meses de cierre: "Nueva ubicación, pero misma alma y plancha"

Es una de las primeras hamburgueserías de estilo americano que aterrizó en la capital aragonesa, muy aclamada por los vecinos de la zona

Una hamburguesa siendo flambeada por encima con un soplete especial de cocina

Una hamburguesa siendo flambeada por encima con un soplete especial de cocina / Jack Bull American Bar

Luis Alloza

Zaragoza

Tras medio año con la persiana bajada, una popular hamburguesería del barrio del Picarral, en Zaragoza, vuelve a encender sus fogones y a recibir a su clientela. Manteniendo su esencia americana y 'rockera' que les representa, Jack Bull American Bar reabre con un soplo de aire fresco en su nuevo local, que por otra parte, cambia de ubicación, pero se queda en el mismo distrito.

Anteriormente, servían a los zaragozanos en la calle Juslibol desde hace algo más de 11 años. Su traslado se anunció el pasado 4 de julio y fue ayer cuando se reveló donde iban a continuar con su labor: en la avenida de Salvador Allende nº93, a tan sólo algo más de un kilómetro de distancia. El anuncio se hizo con un vídeo en su cuenta de Instagram, donde se puede ver la nueva apariencia de la hamburguesería.

La noticia ha sido muy bien recibida por los conocedores de este negocio hostelero, sobre todo vecinos del Picarral que esperaban con ansias este regreso. Casi 100 comentarios y 400 compartidos que expresan su deseo de volver a degustar sus nachos, aros de cebolla o 'burgers' con carne "100% de vacuno nacional".

Noticias relacionadas y más

Al igual que sus cócteles o batidos "premium" de las marcas de dulces más reconocidas en toda España. Definitivamente, una reapertura que deja la boca agua de mucha clientela que contaba las horas para volver a pisar el Jack Bull.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mercadona cerrará este mes una de sus tiendas con más clientela de Aragón para reformarla
  2. La multinacional que aterriza en Zaragoza y promete optimizar 'al 95%' el coste de energía de los centros de datos
  3. Muere un joven de 24 años en un accidente de tráfico en Villanueva de Gállego, segundo fallecido en Aragón en menos de 24 horas
  4. Cuándo sabrán los aragoneses si tienen que estar en una mesa electoral en las próximas elecciones
  5. Así era y así será la avenida Valencia de Zaragoza
  6. La histórica acequia de Zaragoza que se recuperará y contará con riberas peatonales a partir de 2029
  7. Un restaurante de Zaragoza ofrece 900 euros por un trabajo a media jornada y le llueven las críticas: 'No sé cuánto debería pagarse
  8. Montero deja a Aragón en último lugar con el nuevo sistema de financiación autonómica

Vídeo | Desalojan a un vecino de la calle San Pablo de Zaragoza

Reabre una popular hamburguesería de barrio en Zaragoza tras seis meses de cierre: "Nueva ubicación, pero misma alma y plancha"

Reabre una popular hamburguesería de barrio en Zaragoza tras seis meses de cierre: "Nueva ubicación, pero misma alma y plancha"

Ya es visible la nueva fachada que cambiará para siempre la imagen la plaza del Pilar

Ya es visible la nueva fachada que cambiará para siempre la imagen la plaza del Pilar

Samantha Vallejo-Nágera sorprende con su visita a un restaurante de barrio de Zaragoza tras su salida de Masterchef: "Una leyenda de la gastronomía"

El Ayuntamiento de Zaragoza lo confirma y accede a la petición de los barrios sobre la ubicación de la Cincomarzada

El Ayuntamiento de Zaragoza lo confirma y accede a la petición de los barrios sobre la ubicación de la Cincomarzada

Renace el interés por el Pabellón de España de la Expo en Zaragoza: el Gobierno central tiene un proyecto y la DGA pidió su cesión gratuita

Renace el interés por el Pabellón de España de la Expo en Zaragoza: el Gobierno central tiene un proyecto y la DGA pidió su cesión gratuita

Cae una red de inmigración ilegal en Zaragoza: 18 detenidos tras falsos empadronamientos por 600 euros

Cae una red de inmigración ilegal en Zaragoza: 18 detenidos tras falsos empadronamientos por 600 euros

Comienza el desmontaje de una de las antenas de telecomunicaciones más antiguas del centro de Zaragoza

Comienza el desmontaje de una de las antenas de telecomunicaciones más antiguas del centro de Zaragoza
Tracking Pixel Contents