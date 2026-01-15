Samantha Vallejo-Nágera sorprende con su visita a un restaurante de barrio de Zaragoza tras su salida de Masterchef: "Una leyenda de la gastronomía"

En la misma semana en la que Samantha Vallejo-Nágera ha sido noticia por anunciar su salida de MasterChef tras trece años, la presentadora y empresaria gastronómica ha sorprendido con su visita a un conocido restaurante de barrio de Zaragoza. La Taberna La Ultramarina, situada en la calle Roger de Flor, en el zaragozano barrio de Las Delicias, ha compartido una fotografía junto a la famosa cocinera.

Los propietarios de esta famosa vermutería con una cuidada y deliciosa gastronomía acompañaron la imagen con un mensaje de agradecimiento: “Muchas gracias, Samantha, por tu visita y por tus maravillosas palabras. Una ilusión recibir en nuestra tasca a una leyenda de la gastronomía. Nuestra favorita de MasterChef”.

Su despedida de Masterchef tras 13 años

Tras más de una década como jurado de MasterChef, Samantha Vallejo-Nágera ha confirmado esta misma semana su salida del talent culinario que marcó su imagen en la pequeña pantalla junto a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz. La noticia, anunciada oficialmente por RTVE, ha sorprendido tanto a seguidores como a compañeros del programa. Su sustituta será Marta Sanahuja, la influyente creadora de contenido gastronómico conocida en redes sociales como Delicious Martha.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, la empresaria ha valorado su etapa en el programa con “solo buenas palabras” y ha agradecido el cariño recibido durante todos estos años. Además, ha destacado cuánto ha aprendido y disfrutado, definiendo su paso por MasterChef como “toda una experiencia” que siempre llevará consigo.

Sobre los motivos de su despedida, Samantha ha sido clara: “Ha llegado el momento de poner fin a esta etapa y emprender nuevos retos”. Entre ellos, avanzó nuevos proyectos televisivos y vinculados a la gastronomía y el lifestyle, como su participación en el concurso Decomasters junto a su hermano Colate, sin dejar de lado sus negocios de hostelería, como Samantha Catering o Casa Taberna. Su salida coincide también con la mayoría de edad de su hijo Patrick, conocido como Roscón, con Síndrome de Down.

Samantha Vallejo-Nágera en 'MasterChef' / LA 1

Una relación estrecha con Aragón

La popular cocinera mantiene además una estrecha vinculación con Aragón. El pasado otoño participó en una campaña de promoción de la DOP Campo de Cariñena, con motivo de la elección de Cariñena como Ciudad Europea del Vino 2025, para dar a conocer los vinos con esta denominación de origen aragonesa. Durante una semana recorrió distintos puntos de la comarca zaragozana para crear contenidos para redes sociales y un documental.

No ha sido esta la única ocasión en la que Samantha Vallejo-Nágera se ha dejado ver en Zaragoza. El pasado mes de marzo visitó la ciudad junto a su compañero Pepe Rodríguez, de la que ya entonces confesó que le parecía “una maravilla”. En aquella ocasión, la televisiva empresaria también acudió a otro popular restaurante de la capital aragonesa: Casa Ernesto.