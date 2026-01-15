Ya es visible la nueva fachada que cambiará para siempre la imagen la plaza del Pilar, en Zaragoza

Fue el año pasado cuando comenzaron los trabajos para levantar un edificio que cambiará para siempre uno de los entornos más emblemáticos de Zaragoza: la plaza del Pilar. Ocupa un solar que hasta hace pocos meses vigilaba un mural de una Virgen del Pilar pixelada que se pintó en una de las ediciones del festival Asalto y albergará obras del pintor aragonés más universal.

Se trata de la ampliación del Museo Goya de la Fundación Ibercaja, un centro expositivo que se encuentra en obras y que ganará una salida hacia la calle Santiago gracias a la construcción de un nuevo ala que estará rematado por una fachada pensada al mismo tiempo para mimetizarse con el entorno monumental pero con múltiples detalles pensados para que sea única.

Fachada icónica

Fue el año pasado cuando comenzó a levantarse este nuevo edificio, cuya estructura es de metal. En las últimas semanas se ha completado la estructura y esta misma semana han comenzado a colocarse los bloques que conformarán la fachada. En la esquina inferior izquierda ya es visible el rostro del propio pintor, Francisco de Goya, cuya efigie dará la bienvenida a este museo, que no será el único dedicado al pintor en la plaza del Pilar. Y es que a pocas decenas de metros el Gobierno de Aragón va rehabilitar el edificio de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar para crear un espacio expositivo también dedicado al genio de Fuendetodos.

Con respecto al Museo Goya, antes más conocido como Camón Aznar, ya se conoce la exposición con la que se estrenará la ampliación del centro. Está previsto que sea en octubre cuando se inaugure el nuevo edificio y se reabra al público con la muestra 'Solo Goya. El arte de ver', comisariada por Estrella de Diego y Luis Fernández Galiano.