¿Qué está pasando con la noria de Zaragoza?: “Los primeros interesados en acabar somos nosotros”

La noria gigante que emerge a orillas del Ebro ha dado sus primeras vueltas con peso en las cabinas, aunque ha sido en modo de prueba. Este viernes se ha dado un paso más y, aunque todavía no hay fecha para su inauguración, el objetivo es que los zaragozanos puedan disfrutar de ella en próximas fechas: “Somos los primeros que queremos acabar el montaje y que entre en funcionamiento”, han explicado a este diario responsables del montaje. Todo marcha como es debido. El retraso de fechas se debe a que el montaje comenzó más tarde, no a que se hayan producido percances significativos.

Los trabajos en la noria avanzaban este viernes según lo previsto. Por ejemplo, a lo largo de la mañana han acudido los técnicos del boletín electrónico y durante todo el día se van a revisar las cargas de la estructura, un paso clave dentro del proceso de seguridad: “Es el curso normal”, matizan.

Aunque todavía quedan remates para dejar la instalación completamente terminada, los plazos se están cumpliendo, si bien por ahora no se concreta una fecha exacta de finalización ni cuándo empezará a girar para el público de Zaragoza. En el montaje participan profesionales de distintos perfiles, desde técnicos eléctricos hasta especialistas en estructuras y seguridad.

El proceso de montaje es complejo y todo debe encajar a la perfección e ir pasando controles, como por ejemplo el visto bueno de los técnicos del Ayunyamiento, Policía y Bomberos. Por eso, desde la empresa que gestiona el montaje no se atreven a dar una fecha concreta. Las sensaciones dicen que será pronto, pero no hay confirmación oficial ni se aventuran a confirmar que será la semana que viene.

La estructura está terminada, como ya se puede apreciar, y ya solo faltan las comprobaciones de cargas y las pruebas técnicas previas a su puesta en funcionamiento. Lo único seguro es que los zaragozanos van a estrenar la noria: “Es todo nuevo. Es una noria increíble. Seguro que a la gente le va a encantar”, añaden.

Robo de combustible

Como anécdota, los montajes de este tipo casi siempre traen algún imprevisto, y esta noria no ha sido la excepción. Entre las incidencias menores que se han producido, se incluye el robo de combustible, que incluso llegó a causar la rotura de una máquina durante los trabajos, aunque sin afectar al calendario general del montaje. Para los operarios, son cosas que pasan, y Zaragoza no ha sido una excepción.

Se desconocen los precios

Y aunque no se conozcan todavía los precios que tendrán que pagar los zaragozanos, el ayuntamiento sí que ha confirmado a este diario lo que la empresa que explotará esta atracción ha pagado al consistorio por su instalación.

La compañía ha abonado 2.000 euros a las arcas públicas como fianza que les será devuelta si, cuando se marchen, todos los elementos de la vía pública donde se asienta la noria están en el mismo estado que cuando llegaron. Además, han tenido que pagar 241,35 euros por la tramitación de los permisos y 3.531,5 euros como tasa por ocupar el dominio público.

Por tanto, la noria no se explotará bajo la misma fórmula de gestión que Boreal, el espectáculo de luces del Parque Grande mediante el cual una empresa privada cercó miles de metros cuadrados de espacio público sin pagar un euro al ayuntamiento y cobrando hasta 20 euros por entrada.