El Ayuntamiento de Zaragoza destinará edificios de alquiler social a empleados de la Agencia de Salud Pública

El Gobierno de Aragón quiere que la futura Agencia Estatal de Salud Pública tenga su sede en Zaragoza. Para ello, lleva años trabajando en preparar la mejor candidatura posible, teniendo en cuenta que compite con otras ciudades de la talla de Barcelona, Murcia, Oviedo, León, Salamanca, Granada, Toledo y Lugo. Se trata de un proyecto estratégico para la comunidad que cuenta con el apoyo del ayuntamiento.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, está dispuesta a abrir las puertas de la casa consistorial de par en par a los futuros trabajadores, siempre que la capital sea la ciudad elegida. De ocurrir, el consistorio propone beneficios para los empleados y sus familias, como el acceso a la vivienda con precios asequibles, abonos gratuitos para el transporte público y códigos de descuento para los trenes AVE y de larga distancia.

Por partes. Entre las posibles ayudas, y siempre en colaboración con el Gobierno de Aragón, el ayuntamiento está dispuesto a "seleccionar" algunos de los edificios públicos sin uso que van a rehabilitarse y acondicionarse para destinarlos al alquiler social para los funcionarios y familias procedentes de la agencia, según el informe que figura en la propuesta que ha enviado Aragón al Ministerio de Sanidad y al que ha tenido acceso este diario. No solo eso, sino que priorizará la participación de estos trabajadores en el programa de Alquiler ALZA de Zaragoza Vivienda. Cabe destacar que ambos programas, liderados desde Zaragoza Vivienda, están pensados para facilitar y garantizar el acceso a pisos con precios asequibles de jóvenes y familias con rentas bajas.

Igualmente, la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda facilitará soluciones concretas para la consecución de vivienda en el término municipal de Zaragoza o, como máximo, en el radio de 15 o 20 kilómetros.

En materia de movilidad, el ayuntamiento garantizará a estos mismos empleados códigos de descuento garantizado del 20% en trenes AVE y Larga Distancia para hasta un máximo de 10.000 trayectos anuales, similar al que se garantiza para todos los eventos registrados de Zaragoza Convention Bureau. También se implicará en la búsqueda de ventajas similares en otros operadores ferroviarios.

En el marco del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, facilitará el acceso a la red de transporte público municipal. Así, reservará hasta 200 abonos anuales gratuitos para moverse en bus y tranvía durante los 5 años iniciales a la llegada a la ciudad y otros 200 para el servicio Bizi. También entregará 1.000 Tarjetas Lazo de Transporte del CTAZ con una recarga de 20 euros para los trayectos ocasionales en el área metropolitana.

Por otro lado, el ayuntamiento también se compromete a ofrecer una atención personalizada a los familiares de los trabajadores que busquen empleo en la capital a través del Instituto Aragonés de Empleo y facilitarán información y el acceso a los centros escolares y el resto de servicios municipales.