De los billetes a las tapas: un antiguo banco se transforma en un nuevo restaurante en el centro de Zaragoza

El centro de Zaragoza poco a poco se va convirtiendo en territorio de nuevas oportunidades para la hostelería. Espacios que años atrás apuntaban a otros sectores como la economía, la construcción o la gastronomía se van quedando vacíos y dejan vacantes para otros inversores. Este es el caso de un céntrico local en las inmediaciones de la plaza de Miguel Salamero, una reconocida placeta de la capital aragonesa que cuenta con un ocio y una hostelería muy viva en la actualidad.

Un bar que está emergiendo desde el silencio por la difícil visibilidad que tiene su fachada ahora mismo. Y es que la avenida Cesaraugusto lleva en obras desde hace ya unos meses, y más concretamente su número 23, al lado de la iglesia de Santiago el Mayor, se camufla muy bien entre los ruidos y las siluetas de las excavadoras que trabajan en su calzada.

Iglesia de Santiago el Mayor, en la avenida de Cesaraugusto (Zaragoza) / El Periódico de Aragón

Este negocio hostelero ya está bautizado: 'La Casa de Doña Cayetana', y su fachada marrón con letras blancas dejan entender en qué se va a especializar. Tapas, vinos, cócteles y tablas de queso, son varios de los productos de los que presumen en su estética aun con las obras sobre la marcha.

El local va a pasar de contar billetes a acumularlos en su caja registradora, ya que anteriormente era una de las ubicaciones de Zaragoza de la entidad financiera Triodos Bank, que cuenta con otra ubicación a pocos minutos, en en paseo de Pamplona nº13.

Una zona con mucha vida

Los alrededores de la avenida Cesaraugusto se han convertido gradualmente en una zona de ocio conocida, también al estar a pocos minutos del paseo Independencia, arteria de vital importancia para la capital aragonesa. La discoteca Hïde, el mítico bar de noche Canterbury, el restaurante Zalamero o el Bingo Goya son algunos de los puntos de interés que recoge esta zona del Centro y que le dan tanta vida.

Fachada lateral del bar de vermut y tapas 'La Casa de Doña Cayetana' / El Periódico de Aragón

A todo este se le sumará la Casa de Doña Cayetana, que con sus trabajos en activo, todavía se sabe poca información, ni siquiera de a qué alturas del año este espacio gastronómico abrirá sus puertas a los zaragozanos.