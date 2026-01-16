De jamón ibérico a Oreo: así triunfan las croquetas en la gastronomía de Zaragoza

Las croquetas no pasan de moda y vuelven a demostrar que son uno de los grandes iconos de la Gastronomía en Aragón. Su éxito no solo se mantiene en bares y restaurantes, sino que se ha disparado también en el servicio a domicilio. Así lo confirman los últimos datos de Glovo: durante 2025 se pidieron más de 17.000 croquetas en Aragón a través de esta plataforma, consolidándose como uno de los productos estrella del delivery gastronómico.

El mes de marzo fue el periodo con mayor número de pedidos, aunque la fiebre por las croquetas alcanzó uno de sus picos el 4 de mayo, cuando se vendieron 110 unidades en un solo día, casi cinco croquetas por hora. Un dato que refleja hasta qué punto esta receta tradicional sigue conquistando paladares y adaptándose a las nuevas formas de consumo.

Por provincias, Zaragoza lidera claramente el ranking de pedidos de croquetas, situándose como la capital indiscutible del fenómeno. Le siguen Huesca y Teruel, demostrando que el amor por este clásico de la gastronomía aragonesa no entiende de fronteras. En cuanto a sabores, no hay sorpresa: las croquetas de jamón ibérico son las grandes favoritas de los aragoneses. Muy por detrás, aunque con un público fiel, se sitúan las croquetas de carrillera, una opción más gourmet que ha ganado terreno en los últimos años.

En Zaragoza, algunos restaurantes destacan especialmente por su oferta. El establecimiento más demandado es Croquet Arte, un local especializado que ha convertido la croqueta en seña de identidad. Su carta incluye 22 variedades, desde las versiones más clásicas hasta propuestas sorprendentes como las croquetas dulces de galleta Oreo con mascarpone. Le siguen las elaboraciones de La Tradicional, donde triunfan las croquetas de jamón ibérico, bacalao y gallina trufada, y completa el podio Los Zagales, con sus clásicas croquetas de jamón, un valor seguro para los amantes de la cocina tradicional.

Eugenia Marín, responsable de Glovo en Aragón, destaca el significado de este fenómeno: “En el Día Internacional de la Croqueta celebramos mucho más que una receta icónica. Celebramos un símbolo de nuestra gastronomía, de los momentos compartidos y del talento de los restaurantes de Zaragoza y Aragón. Cada vez más establecimientos apuestan por nuevos formatos y sabores, lo que ha convertido a la croqueta en la receta tradicional más pedida a domicilio en España”.

Un éxito que confirma que, ya sea clásica o reinventada, la croqueta sigue siendo la reina indiscutible de la mesa… y del delivery.