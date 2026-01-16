La Laguna de Gallocanta retoma sus ‘Rutas con las grullas’: estas son las fechas

El Centro de Interpretación de la Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta pone en marcha desde este próximo 29 de enero una nueva edición de sus populares ‘Rutas con las grullas’.

La iniciativa, que se desarrollará todos los fines de semana y festivos hasta el mes de marzo, ofrece a vecinos y visitantes la oportunidad de recorrer el entorno de la laguna para contemplar uno de los espectáculos naturales más emblemáticos de Aragón: la migración e invernada de la grulla común.

Las actividades están dirigidas por educadores ambientales especializados, que acompañan a los participantes en la observación del comportamiento de esta especie, explican sus hábitos, características y la importancia de este espacio para su ciclo vital, ha señalado el Gobierno de Aragón.

Se trata de una propuesta gratuita impulsada por la Dirección General de Educación Ambiental del Gobierno de Aragón, cuyo objetivo es fomentar el conocimiento y el respeto por el medio natural entre el público que visita este Humedal Singular, considerado uno de los más relevantes de Europa para las aves migratorias.

Además de las rutas guiadas, el centro ofrece desde el pasado 10 de enero información y atención al visitante en su exposición permanente, situada entre las localidades de Bello y Tornos, para reforzar así la acogida durante los meses de mayor afluencia.

Según el último censo, realizado el 13 de enero por técnicos de Biodiversidad de la empresa pública SARGA y el Gobierno de Aragón, alrededor de 7.860 grullas descansan actualmente en la cuenca de Gallocanta; y aunque la cifra es ligeramente inferior a la de años anteriores, se considera habitual para esta época, influida por factores meteorológicos y un contexto marcado por la gripe aviar.

La invernada se prolongará hasta mediados de febrero, cuando podrían comenzar las primeras danzas de cortejo previas al viaje migratorio de regreso al norte de Europa.