Multas de hasta 3.000 euros por ensuciar las calles de Zaragoza: la Policía ha puesto ya 694 sanciones en el Casco Histórico

El distrito de Delicias, en Zaragoza, va a ser el próximo en el que los servicios de limpieza contratados por el consistorio van a poner un especial énfasis. Tal y como establecen los pliegos del servicios, cada año se debe proceder a realizar dos limpiezas en profundidad en cada uno de los distritos de la ciudad, pero en el último año el ayuntamiento introdujo una novedad: campañas específicas de vigilancia para sancionar las actitudes incívicas. El Casco Histórico fue el primer barrio en el que la Policía Local realizó esta labor de inspección y el resultado desde el pasado mes de octubre ha sido la imposición casi 700 multas.

El objetivo de estas campañas de vigilancias es "reforzar el cumplimiento" de la ordenanza de Limpieza aprobada en 2023, que incluía nuevas multas y sanciones por actiutudes que hasta entonces no estaban penadas. En concreto, la labor inspectora de los agentes llevada a cabo en el Casco Histórico ha supuesto la interposición de 694 sanciones, la mayoría de las cuales, 237, fueron por depositar la bolsa de basura fuera del contenedor.

Hacer sus necesidades fisiológicas en la calle fue el segundo motivo más habitual de multa, con 214 casos, mientras que la Policía Local puso otras 170 sanciones por no llevar líquido desinfectante para disolver el pis de los perros.

La cuantía de las multas

Según la ordenanza, entre los comportamientos que son sancionables figuran el abandono de muebles o enseres voluminosos en la vía pública sin avisar al 010; depositar basuras fuera del horario o fuera de los contenedores (con una sanción de hasta 750 euros); no recoger los excrementos de los perros (750 euros) ; no llevar recipiente con agua y vinagre para limpiar orines (750 euros); realizar necesidades fisiológicas o escupir en la calle (750 euros); realizar grafitis en bienes de interés cultural (hasta 3.000 euros); y tirar colillas al suelo (hasta 750 euros).

En el caso de la campaña de vigilancia en Delicias, los agentes prestarán "especial atención", ha explicado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, "a los puntos negros del barrio que ya se tienen localizados", donde vecinos, bares y comercios depositan residuos, muebles y enseres durante todo el día fuera de los contenedores. Esto ocurre en todo el entorno de la calle Delicias y otras vías como Don Pedro de Lina, Sangenis, Zapata, Mompeón Motos y San Antonio, entre otras.

Limpieza intensiva en Delicias

Con respecto las limpiezas intensivas en los distritos, el ciclo arranca el enero y vuelve a reiniciarse en junio. Justo antes de que comenzara 2026 se iniciaron trabajos en el Casco Histórico, que se prolongaron hasta el 7 de enero. A continuación ha correspondido el turno al Centro, donde las brigadas específicas de limpieza estarán trabajando hasta el día 20 de este mes. A partir del día 21 de enero, y a lo largo de 16 jornadas de trabajo, los trabajos se trasladarán al distrito de Delicias.

Estos trabajos se suman a las labores ordinarias de limpieza e incluyen la realización de baldeos o la eliminación de pintadas y chicles. De su ejecución se encargan 5 equipos específicos con 15 operarios. En cada distrito o barrio en el que se realizan las limpiezas intensivas interviene -además de su dotación diaria habitual- una dotación específica que incluye unos quince operarios, con equipos de barrido mecánico de aceras y/o calzadas; una brigada motorizada (con un vehículo auxiliar); un equipo de limpieza de pintadas y manchas en el pavimento; otro de recogida selectiva de residuos; y un equipo de baldeo mixto o tangencial, según sea necesario. Los trabajos se realizan en horario de 7,00 a 13,40 horas.