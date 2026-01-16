El Parque de Atracciones de Zaragoza ya cuenta oficialmente con un nuevo gestor: invertirá 17.7 millones de euros

El Gobierno municipal al frente del Ayuntamiento de Zaragozasigue dando pasos para la renovación del Parque de Atracciones, un proyecto que pasa por la adjudicación del contrato para gestionar el recinto para los próximos 50 años. En ese sentido, este viernes el equipo de Natalia Chueca ha declarado válido el concurso para entregar la gestión del recinto a Moncayo Leisure Zaragoza, una SL conformada al 80% por un grupo inversor argentino, Fenix Entertainment Europe, mientras que el otro 20% lo mantiene la familia Morte, quien ha explotado las instalaciones del parque durante los últimos 50 años, desde que se fundó.

La oferta que presentaron conjuntamente estos dos grupos empresariales fue la única que participó en el proceso y aunque Moncayo Leisure Zaragoza apenas consiguió 36 puntos de los 100 posibles en las valoraciones de los técnicos el Gobierno municipal le ha adjudicado el concurso por ser la única opción posible, dado que los pliegos no establecieron que había que conseguir una puntuación mínima.

Debido a la escasa valoración de los técnicos municipales con respecto a la propuesta para el nuevo Parque de Atracciones, el Gobierno municipal ya informó de que iban a solicitar toda una serie de cambios para mejorar el proyecto y amoldarlo mejor a las intenciones del equipo de Chueca con respecto a este recinto, que implican entre otras cosas ampliarlo, algo que ha provocado reacciones en contra por parte de colectivos vecinales, que llegaron a crear incluso la plataforma Salvemos los Pinares de Venecia.

Inversión millonaria

En parte debido a esta polémica el ayuntamiento introdujo en los pliegos que la nueva concesinaria debía abonar anualmente como mínimo 80.000 euros para destinarlos a la mejora de la masa forestal "y su papel como sumidero de carbono mediante los trabajos de silvicultura y repoblación que sean definidos en el plan de gestión forestal del monte de Torrero". Asimismo, la empresa gestora deberá pagar al ayuntamiento un canon de 70.000 euros por la explotación del recinto, si bien la empresa estará exenta de abonar esta cuota durante los dos primeros años.

Pero es la inversión inicial a la que se ha comprometido Moncayo Leiusure lo que va a permitir trasnformar y renovar el Parque de Atracciones, un recinto cuyas atracciones se habían quedado en parte obsoletas pero que mantenía un encanto propio que le había otorgado el paso del tiempo. La SL va a inyectar 17,7 millones de euros a este fin durante los primeros años de gestión de las instalaciones y, además, deberá reservar cada año y durante los 50 años de contrato 200.000 euros para destinarlos a la renovación y mejora de las atracciones existentes.

Con todo, la intención de la nueva gestora es poder reabrir el parque el próximo 28 de febrero en un curso que servirá de preludio antes de la vorágine de obras que sufrirá el recinto. La previsión es que el grueso de la inversión no comience a ejecutarse hasta 2027.

Mientras tanto, lo que sí que va a hacer el ayuntamiento es comenzar con la adecuación de los caminos del entorno, así como la renovación de las acometidas de agua. Para estas actuaciones el Gobierno municipal ha reservado una partida de 1.010.000 euros, aunque el equipo de la alcaldesa todavía no sabe si podrá contar con la mayoría suficiente como para aprobar las cuentas sin tener que someterse a una cuestión de confianza.