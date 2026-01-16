Zaragoza promueve una nueva Ordenanza Cívica: se consultará a la ciudadanía para que esté lista a mediados de año

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado el inicio del proceso de elaboración de la futura Ordenanza Municipal Cívica y de Convivencia Ciudadana, que arranca con la apertura de una consulta pública previa dirigida a la ciudadanía y a las organizaciones sociales de la ciudad. La consulta estará disponible durante un mes en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento, con el objetivo de recabar aportaciones antes de la redacción del texto definitivo que estaría aprobado a mitad de año.

Chueca ha explicado, acompañada de los consejeros de Presidencia y Seguridad Ciudadana y de Medio Ambiente y Movilidad, Ángel Lorén y Tatiana Gaudes, que el marco de la nueva ordenanza ha sido definida por los técnicos de las diferentes áreas municipales, a través de un grupo de trabajo creado específicamente tras el último Debate sobre el Estado de la Ciudad, dando cumplimiento a uno de los compromisos adquiridos en ese foro. Este grupo fue constituido por decreto el 29 de julio de 2025 y coordina un trabajo transversal entre todas las áreas del Gobierno de Zaragoza.

La futura ordenanza persigue unificar en un único texto normativo todas las conductas que afectan a la convivencia en el espacio público y que actualmente se encuentran dispersas en distintas ordenanzas sectoriales, así como establecer un régimen sancionador proporcional y equilibrado. La iniciativa responde también a la necesidad de cubrir el vacío normativo existente tras la derogación de la Ordenanza de Protección del Espacio Urbano de 2008.

En este contexto, la alcaldesa ha defendido el valor de la convivencia como pilar básico de la vida en común. "Una sociedad avanzada se construye desde el respeto, desde la libertad individual y desde el buen comportamiento en los espacios que compartimos", ha señalado Natalia Chueca. "La libertad solo es plena cuando se ejerce con responsabilidad y pensando en los demás", ha añadido.

El proceso de consulta pública incluye una encuesta con preguntas concretas dirigidas a la ciudadanía. Entre ellas, se pregunta qué entiende cada persona por convivencia ciudadana, si considera que Zaragoza cuenta con normativa suficiente para garantizarla o qué papel debe desempeñar el ayuntamiento para mejorarla. También se consulta sobre los problemas de convivencia más habituales, como la suciedad en el espacio público, los ruidos excesivos, los grafitis, los daños al mobiliario urbano o el consumo de alcohol en la calle, así como sobre posibles soluciones para afrontarlos.

Un compromiso colectivo

La alcaldesa ha subrayado que la ordenanza no debe entenderse únicamente como un conjunto de normas, sino como un compromiso colectivo. "Hablamos de civismo, de educación y de respeto mutuo. Queremos una Zaragoza donde el buen comportamiento sea la norma y donde todos sepamos que cuidar la ciudad es cuidarnos entre nosotros", ha afirmado.

Natalia Chueca ha insistido además en que la participación ciudadana es clave para lograr una norma útil y compartida. "Esta ordenanza nace para reforzar una convivencia en libertad, basada en valores comunes y en el respeto a los derechos de todos. Por eso queremos escuchar a los vecinos, a las entidades y a quienes viven y sienten Zaragoza cada día".

Una vez concluido el periodo de consulta pública, el Gobierno de Zaragoza avanzará en la redacción del proyecto de ordenanza, que continuará su tramitación con los correspondientes periodos de información pública, dictamen en comisión y aprobación definitiva por el Pleno municipal, conforme al procedimiento establecido en la legislación vigente.