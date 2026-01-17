Uno de los iconos emblemáticos de la Expo contará muy pronto con la autorización para su reconversión

El consejo de Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza aprobará el próximo lunes la licencia de obras para la reconversión y transformación de la Torre del Agua, unos trabajos que dotarán por fin de un uso a este icono de la Expo 2008 y que lo devolverán a la vida después de años y desidia y abandono en la que solo los voluntarios de Legado Expo se han preocupado por que no muriese. Eso hasta que recientemente el Gobierno de Aragón decidiera convertir el edificio en el Faro de la Logística, un proyecto que contempla espacios expositivos y otros servicios dentro de la torre.

El contrato para el acondicionamiento de la torre está valorado en unos seis millones de euros y, entre otras cuestiones incluye la ampliación del edificio con una nueva planta que elevará cuatro metros la altura de la estructura y que servirá para crear un nuevo mirador que contará con vistas a toda la ciudad y que incorporará una cafetería.

Dos van a ser las empresas encargadas de ejecutar estos trabajos, ya que el contrato de reforma se había dividido en dos lotes. El primero de ellos, dedicado a la obra civil, se va a firmar con la empresa Constructora San José, por un precio de 4,33 millones de euros (3,58 sin el IVA incluido), ya que su oferta fue la única recibida. Además, promete reducir el plazo marcado en 15 días hábiles, tres semanas.

El lote 2, centrado en los trabajos referidos a las instalaciones a colocar en el edificio, será para la firma Eiffage Energía, que se impuso en el concurso público con una oferta de 2,17 millones de euros, 200.000 euros más barata que el máximo que se fijaba, de 2,37 millones, y reduciendo los plazos en hasta 51 días hábiles, más de dos meses más rápido con respecto a los 13 meses como máximo que marcaban los pliegos.

Pero la cosa no queda ahí. La gerencia de Urbanismo va a conceder ya a la Torre del Agua la licencia de actividad para que pueda desarrollar su nueva función como centro expositivo. Para ello el proyecto ha sido sometido a toda una serie de filtros de seguridad para garantizar, entre otras cosas, la seguridad de un edificio que contará con un aforo máximo aproximado de más de 3.100 personas.