Leticia Sabater se suma a la moda del tardeo en Zaragoza: "Si no empezáis bien en Aragón el resto va de culo"

Leticia Sabater continúa su idilio con Aragón en este 2026. La polémica artista barcelonesa ha regresado este sábado por la tarde a Zaragoza para sumarse a la moda del tardeo en un impresionante concierto en la discoteca Fox ante aproximadamente 400 personas que han disfrutado de los grandes temas como la Salchipapa o Trínchame el Pavo, aunque también ha cantado "Potra Salvaje".

Y es que Leticia Sabater ha vuelto a demostrar sobre un escenario zaragozano que nunca defrauda y que los asistentes a su espectáculo se divierten al máximo por la espontaneidad de la artista y su cercanía con el público. La música suele quedar en muchos casos en segundo plano en los shows de la catalana que no quiso perderse una cita con el Tardeo de Zaragoza, una moda que no para de crecer con el paso del tiempo.

Leticia Sabater no actuaba en la capital aragonesa desde el pasado mes de septiembre cuando fue capaz de llenar por completo el auditorio del Parque Delicias en la actuación estrella de las fiestas del barrio. Cuando la cuenta oficial de Tardeo Zaragoza publicó el concierto de la polémica artista, las entradas anticipadas para poder disfrutar del concierto en el Fox se agotaron en cuestión de horas. Para los más rezagados, la discoteca sacó las últimas entradas a la venta de forma gratuita en la puerta este mismo sábado.

Urrea por San Sebastián

Después de hacer vibrar con sus temazos de los 80 y 90 y sus versiones actuales de las músicas del momento, Leticia Sabater va a continuar su tour por la provincia de Zaragoza ya que actuará esta misma noche en Urrea de Jalón, que está celebrando desde este viernes sus fiestas en honor a San Sebastián. El concierto está programado a las 23.30 horas y DJ Flako será el encargado de terminar la noche en el pabellón municipal. "Lo damos todo, todo. Se ha preparado un concierto espectacular en el que cantaré mis temazos. Subiréis al escenario y después fotos", anunció Leticia Sabater en su perfil de Instagram.

Leticia Sabater comenzó el 2026 en un hotel de Borja y Aragón volverá a ser por tercer año consecutivo la comunidad autonóma española donde más actúe. Hay muchos pueblos de Zaragoza, Huesca y Teruel que contrataron los servicios de la polémica artista catalana con un año de antelación. Su próxima parada tras Urrea de Jalón en Aragón será Paracuellos de la Ribera en la Comarca de Calatayud el próximo 7 de febrero justo en la noche previa a las elecciones autonómicas.