La lluvia obliga a suspender la mayor parte de las hogueras de San Antón
Las precipitaciones a lo largo de la mañana y que seguirán por la tarde obligan a suspender la mayoría de hogueras en Zaragoza
Las hogueras de San Antón son una tradición muy popular en nuestro país y se celebran cada 17 de enero en honor a San Antonio Abad, patrón de los animales, que este viernes han sido bendecidos en la iglesia de San Pablo, en El Gancho.
Las circunstancias meteorológicas en Zaragoza, con hasta un 100 % de probabilidad de tormenta según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), han obligado a suspender la mayor parte de las hogueras previstas por San Antón, una medida que podría extenderse al resto ante la previsión de precipitaciones en las próximas horas.
