Este ha sido restaurante que ha elegido Eva Soriano para comer en Zaragoza: "Hoy hemos tenido la suerte de disfrutar de tenerla en la mesa"

Eva Soriano, una de las presentadoras, cómicas y creadoras de contenido más reconocidas de España, ha estado “zaragozeando” y, en su recorrido, ha visitado uno de los restaurantes más emblemáticos de la ciudad.

La humorista, que actualmente también participa en el programa de televisión El Desafío, actuó primero el 15 de enero en Zaragoza, a las 20:00 de la tarde en el Teatro Principal, y al día siguiente se trasladó a Huesca, donde presentó su monólogo Disfrutona en el Teatro Olimpia a las 20:30. El espectáculo, de aproximadamente 80 minutos, consiste en un monólogo de humor en el que Soriano aborda, con ironía y descaro, las situaciones más absurdas de la vida cotidiana.

Antes de comenzar su show en Zaragoza, la humorista hizo parada en un restaurante de la capital aragonesa, donde no dudaron en presumir de su presencia: “Hoy hemos tenido la suerte de disfrutar de tenerla en nuestra mesa”, comentaron en su Instagram.

Rústicco restaurante

Rústicco, perteneciente al grupo gastronómico Vaquer y ubicado en la calle Santiago, 23, fue el afortunado en recibir la visita de Eva Soriano, al día siguiente de su espectáculo en Zaragoza.

El restaurante se especializa en carnes a la brasa y ofrece una amplia variedad en su carta: desde paletilla de cordero hasta lomo, solomillo, o las famosas “costillicas y chuletas de Ternasco de Aragón”, un producto típico de la región que resulta imprescindible probar. Además, en su menú también destacan otros platos cocinados a fuego lento, como sus canelones caseros de ternera, lentejas, foie y cebolla asada, o la borraja con patata, otro clásico muy aragonés.

"Es tu casa siempre"

En una atractiva publicación en su Instagram, el restaurante anunciaba la presencia de la cómica, donde se la puede ver junto a su chef, Rubén Martín Mestre, cocinero aragonés de reconocido prestigio, que empezó en este mundo con tan solo 17 años y ha sido ganador de premios como la Mejor Tapa de Zaragoza y provincia en 2018 por su famoso tataki baturro y es el chef ejecutivo del Grupo Vaquer.

Ambos aparecen sonrientes en la fotografía compartida en el Instagram del restaurante (@rusticco_restaurante). Según publicaron: “Ayer muchos pudieron disfrutar de la gran Eva Soriano en el Teatro Principal con su espectáculo Disfrutona. Hoy, nosotros hemos tenido la suerte de disfrutar de tenerla en nuestra mesa”.