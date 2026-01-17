Tres restaurantes de Zaragoza afectados por incendios en sus cocinas: uno de ellos obligado a suspender su actividad

Los bomberos de Zaragoza han intervenido este viernes en tres incendios registrados en distintos restaurantes de la ciudad, sin que se hayan producido daños personales, aunque sí se ha tenido que desalojar a los clientes y suspender la actividad por precaución.

El primer incidente ha ocurrido sobre las 12:15 de la mañana en la calle Verónica, se originó en la cocina del local, que sufrió daños graves, mientras que las viviendas superiores solo se vieron afectadas por el humo.

La Parthénope, restaurante de la Calle Verónica al que se le ha incendidado la cocina / Laura Trives

Poco después, se recibió un aviso en un restaurante de Puerto Venecia, también en la cocina, que ha quedado dañada; en este caso fue necesario actuar además sobre la chimenea del local y desalojar a los comensales que se encontraban dentro.

El tercer incendio se produjo antes de las tres de la tarde en el Paseo de Calanda, afectando de manera importante a la cocina e impidiendo la continuidad de la actividad del establecimiento.

Todos los incendios ya han sido extinguidos por los bomberos.