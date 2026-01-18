Alemania, Francia y más: la lista de los destinos que no logran despegar desde el aeropuerto de Zaragoza

La parrilla de salidas del aeropuerto de Zaragoza está algo desangelada desde que Ryanair decidió reducir sus rutas desde la terminal aragonesa. Un movimiento con el que quiso demostrarle a Aena que cuando amenaza y exige no le tiembla el pulso y cumple.

El Gobierno de Aragón lleva años trabajando en una dirección muy clara: conseguir que el gigante 'low cost' instale una base permanente en la capital que le garantice un mínimo de destinos que sitúen a la ciudad en el mapa aéreo. Y nada más lejos de la realidad porque en ese pulso con Aena todos los propósitos se esfumaron de un plumazo, a la vez que Ryanair suspendía sus conexiones con París, Santiago y Fez.

Las conversaciones continúan y tanto el Ejecutivo como el Ayuntamiento de Zaragoza trabajan para mejorar la oferta y, esta vez sí, conseguir las ansiadas conexiones con Alemania y recuperar la de Francia.

Pese a que los destinos con más tirón y posiblemente los más rentables están claros desde hace años, el consistorio ha encargado a la Universidad de Zaragoza un estudio para conocer las fortalezas y debilidades de la ciudad para buscar nuevos mercados y conexiones tanto nacionales como internacionales. Un trabajo que supondrá un coste de 14.520 euros que se sumarán a la partida de 500.000 euros que ha reservado en su proyecto de presupuestos para 2026. Una cuantía significativamente inferior a la que esperaban desde la DGA.

Hace años que el Gobierno de Aragón dispone de este informe, que data de 2018. Bien es cierto que desde entonces las cosas han cambiado, para empezar, el mundo entero ha vivido una pandemia, que ha modificado muchos hábitos, también a la hora de viajar.

Los ansiados destinos

En ese informe, elaborado también por la Universidad de Zaragoza, ya se fijaban Francia y Alemania como los países preferentes. Ocho años después, solo se ha cumplido una de las expectativas y solo París ha estado en la parrilla de la terminal de Garrapinillos, mientras que Frankfurt, Múnich y Düsseldorf, tres de las ciudades que comercialmente le interesaban y le interesan a Zaragoza nunca lo han hecho.

Varios pasajeros a la espera de formalizar su embarque. / MIGUEL ANGEL GRACIA

A la hora de definir las conexiones hay que tener en cuenta la buena conectividad de la capital con el AVE a Madrid o Barcelona, así como las buenas conexiones también por carretera. En este contexto, la conectividad aérea en España debe hacerse con aquellos territorios con los que Aragón tiene una menor accesibilidad terrestre, como Galicia.

El vuelo a Santiago, también eliminado por Raynair, tuvo una gran acogida, utilizado principalmente por los trabajadores de Inditex, puesto que en Arteixo se encuentra la sede central de esta marca de ropa y en Zaragoza su principal plataforma logística. Esta conexión movió en 2024 a 36.402 viajeros, experimentando un incremento del 35,8% de su demanda respecto al año anterior, 2023.

La mayoría de las empresas aragonesas tienen como principal mercado para las exportaciones e importaciones a Europa, con Alemania encabezando el ranquin. Ya en ese informe de 2018 se hacía referencia a Múnich, Frankfurt y Düsseldorf como destinos «más importantes», a los que se sumaban París, Londres, Lisboa, Roma (y el norte de Italia) y Ámsterdam.

De este listado de prioridades, en la parrilla de la terminal zaragozana se mantienen Roma y Londres, y ha habido conexiones aéreas con París y Lisboa.

Reino Unido, que siempre ha estado entre las prioridades, es una de las rutas más rentables de la terminal de Garrapinillos, que el año pasado transportó a 65.526 viajeros, un 8,4% menos que en 2024. Aún así, se trata del segundo más demandado, por detrás de Palma de Mallorca, que el año pasado alcanzó los 147.270 pasajeros.

Marrakech se ha convertido en el viaje con menor demanda en Zaragoza, con 34.639 pasajeros durante 2025.

Conexión con Marruecos

La conexión con Marruecos siempre ha estado entre las prioridades del Gobierno de Aragón. Sin embargo, los destinos preferentes son Casablanca y Rabat. Son las dos ciudades con «más potencial» que no han aparecido en la parrilla. Sí que lo hizo Fez, destino que Ryanair también ha eliminado en ese pulso con Aena.

Volviendo a las conexiones nacionales, Palma es sin duda la favorita, con una importante diferencia. El año pasado movió a más de 147.000 pasajeros, tras experimentar un crecimiento en el último año del 3,6% en un aeropuerto que cerró 2025 con 707.493 pasajeros, lo que supone un incremento del 1,9% en relación con el año anterior, según los datos publicados este martes por Aena. Son 13.138 más que en 2024.