Boca Boca, el restaurante del centro de Zaragoza que mezcla culturas en su carta: "Tratamos de hacer cosas que sólo puedas comer aquí"

Hoy en día, las personas no se conforman con tener un abanico gastronómico pequeño. La variedad abunda y cada vez surgen más negocios en Zaragoza que amplían la oferta en los menús y que a su vez abren fronteras. Es por ello que nacen restaurantes como Boca Boca, especialistas en cocina fusión que en su corta carta dejan una pequeña muestra de las gastronomías de todo el mundo. Cuenta con dos locales en la ciudad, uno en la calle Gertrudis Gómez de Avellaneda nº23 y el otro en la calle de La Paz nº21, además de con un equipo de 12 trabajadores que ha ido creciendo con el paso de los años.

Boca Boca inició su andadura en este sector como una hamburguesería en el año 2021, pero con un toque que hiciera que su producto se saliera de lo convencional. "Por aquel entonces estaban de moda, todo el mundo hacía. Aunque nosotros tratábamos de hacer hamburguesas que no tuvieran que ver con lo típico", apunta Boris Hernández, fundador del restaurante junto a su mujer, Paola Petrocelli, que a lo largo de esta "corta vida" de cuatro años han intentado mantener en su carta actual.

Interior del restaurante de la calle de La Paz 21 en Zaragoza, Boca Boca / JOSEMA MOLINA

Entre sus variantes están la 'Choclo Burger', con una salsa de maíz, queso provolone a la plancha y un topping de palomitas, una presentación que "sorprende a los comensales"; la 'Fish Burger', con un filete de lubina rebozado en panko japonés y bañado en salsa coreana; y la más vendida, la 'Ropa vieja', una ternera deshilachada con queso fundido y guacamole casero y totopos, un toque 'mexa' que la distingue del resto.

Fue en la segunda mitad del año 2023 cuando Boris y Paola dieron el salto de calidad que su hamburguesería necesitaba: expandir su negocio a restaurante. Una decisión que supuso una ampliación en la carta del local, lo que llevó a añadir tapas, ensaladas, raciones para compartir y postres.

Una carta que se basa en la cocina fusión, una en la que se ve que no tiene fronteras tras una leída rápida de la misma. Desde unos nachos caseros, emplatado fijo que "siempre se pide", hasta un pollo frito coreano. Pero la cosa no se queda ahí, también están los boniatos con burrata y pesto italiano, los bastones de berenjena bañados en miel con queso de cabra y almendras (afluencia marroquí), unos tequeños venezolanos o el mítico ceviche con sello de Perú.

La 'Choclo Burger' y los totopos con guacamole casero de Boca Boca, en su local de la calle de La Paz 21 / JOSEMA MOLINA

Como era de esperar, Boris no se olvida de la gastronomía española, que es de la que "más ha podido aprender sobre cocina". Comenzando por lo más sencillo, como el torrezno de Soria o las croquetas de jamón o carabinero, y terminando por probatinas que han resultado todo un éxito, como los huevos rotos con pulpo y chipirones, o las papas arrugadas con mojo picón y virutas de jamón, insignia de las Islas Canarias.

Todo este conjunto de gastronomías dentro de un mismo restaurante hace que marquen la diferencia. Como bien dice su encargado, tanto él como sus empleados "tratan de hacer cosas que la gente sólo pueda comer aquí", primando por la variedad y la calidad en cada bocado.

Menú del día por menos de 18 euros

Además de su carta constituida por 21 platos, Boca Boca ofrece un menú del día, que a diferencia de muchos negocios de la zona, tiene cuatro elementos: entrante, primero, segundo y postre. Este tiene dos precios, 17.90 euros de miércoles a viernes y 22.90 euros fines de semana y festivos (tanto por el día como por la noche). Su demanda se nota sobre todo en el día, franja horaria en la que "tan sólo el 5% de los pedidos son de carta", mientras que en el servicio nocturno "todos los clientes se fijan en la carta".

Según Boris, el menú "cambia cada semana" en parte para no cansar el paladar de los comensales. Por ejemplo, estos días quienes hayan acudido a su local de la calle de La Paz han podido probar su arroz caldoso con marisco, los boniatos asados, un entrecot al chimichurri o un asado de ternera en salsa negra entre más de una decena de platos. Los entrantes, o sea el ceviche, las croquetas y el guacamole, es el único apartado que no sufre cambios.

Menú del día de la tercera semana de enero de 2026 del restaurante Boca Boca, Zaragoza / JOSEMA MOLINA

Estos precios competitivos han mantenido a Boca Boca como uno de los restaurantes de Zaragoza con mejor valoración y reseñas en los últimos años, con 4.8 estrellas sobre 5. Su dueño y fundador apunta a que es por el conjunto de cosas que son capaces de ofrecer. "Tratamos de poner los precios más justos, el buen comer debería ser para todos y va en conjunto. Una buena comida debería ser degustada en un asiento cómodo, con un buen clima, una atención óptima y con platos de calidad. Va todo de la mano", expresa Hernández. A esto se le suma las opciones de platos dirigidos para personas celíacas y vegetarianas, incluyendo alguna de sus hamburguesas.

El próximo reto, además del de convertirse en el "sitio insignia para la familia", es el de competir otro año más por tener precisamente el mejor menú del día de Zaragoza. Un certamen que ha iniciado hace pocos días, en el que salen cinco restaurantes elegidos por los comensales que pasarán a ser evaluados por jueces. "Ganarlo sería sin duda un impulso para el negocio, equivalente a todo el trabajo que llevamos a las espaldas", asegura Boris.

Una oportunidad "gracias" a la pandemia

Boris Hernández (36) lleva entre fogones desde los 16 años. Originario de Cuba y tras una década viviendo en la capital aragonesa, se lanzó a la piscina del mundo de la hostelería en el año 2021, una época en la que muchos locales se quedaron vacíos por culpa de la pandemia, algo que él y su mujer, Paola Petrocelli, vieron como una oportunidad. Su primer local fue uno en una pequeña calle del Actur, y tras su éxito temprano, hicieron una 'mudanza' de pocos metros, a la calle Gertrudis Gómez de Avellaneda 23. "Durante los tres primeros meses estuvimos sólo mi mujer y yo. Ya después vimos que llenábamos todos los jueves y fines de semana y contratamos a nuestro primer trabajador", explica el dueño.

Boris Hernández y Paola Petroceli, propietarios del restaurante Boca Boca en Zaragoza / JOSEMA MOLINA

Tras un crecimiento exponencial de su popularidad decidieron ampliar su negocio con otro local un año después, esta vez en el centro de la ciudad, en la calle de La Paz 21, tras el cierre de Mandrágora, otro mítico de la ciudad. "Llevaban 25 años aquí y tras hablar con la propiedad nos lo dejaron en un precio muy módico. Era una oportunidad que no podíamos perder", dice.