Del comercio a la vivienda en Zaragoza: entre el sí y el no a los locales reconvertidos

El Gobierno municipal del PP en Zaragoza quiere aumentar la liberalización de los supuestos en los que se permite convertir locales comerciales en viviendas. Una práctica cada vez más extendida que en la capital aragonesa ha permitido reconvertir 147 establecimientos desde 2021, cuando se aprobó la norma, que fue modificada en 2024. Ahora, el Gobierno de Natalia Chueca pretende suprimir una de las limitaciones que contempla la normativa actual eliminando la restricción que prohíbe, salvo en excepciones, transformar estos locales en viviendas si se encontraban en zonas saturadas.

Será este lunes, en la comisión de Urbanismo, cuando se vote el expediente, que en caso de contar con más síes que noes -hay que ver qué vota Vox- tendría que ser sometido a información pública durante un mes, antes de volver a la comisión para su aprobación definitiva y posterior ratificación en el pleno. El PSOE ya ha anunciado que votará en contra.

Desde la formación han explicado que solicitará la retirada de la propuesta. Según ha explicado la concejala del ramo, Ros Cihuelo, ven necesario que previamente se elabore un estudio o diagnóstico en profundidad de la situación de aquellos despachos, oficinas y actividades empresariales que se encuentran ocupando pisos y que podrían trasladarse a los locales en la planta calle, una fórmula "mucho más ambiciosa" para liberar vivienda.

Para la concejala, "hacer vivienda en un local comercial debe ser algo excepcional". "No creemos que la aspiración de ninguna persona sea vivir en un espacio con unas características propias de un local. Los locales comerciales están hechos para ser locales", ha añadido la socialista, que ha asegurado que en muchos casos, estos locales acaban siendo pisos turísticos.

Al PSOE nunca le ha gustado esta nueva forma de hacer vivienda. Ya cuando el PP propuso por primera vez esta posibilidad los socilialistas se abstuvieron. "Lo hicimos bajo dos restricciones: no utilizar las grandes avenidas, la malla básica, y no utilizar nunca las zonas saturadas. Queda un poco tramposo que un tiempo después el Gobierno de Chueca quiera modificar esa restricción que nos hizo abstenernos".

Hasta ahora, la norma limitaba las zonas saturadas, algo que se eliminará en caso de que el PP consiga el apoyo de Vox. Sí seguirán vigentes otras restricciones, especialmente en los principales ejes comerciales de la capital aragonesa y en los locales que están situados en edificios catalogados, fuera de ordenación o con riesgo de inundación, entre otras.