Se vende acogedor piso de dos habitaciones en un popular barrio de Zaragoza por menos de 150.000 euros

El mercado inmobiliario vive uno de los momentos más complicados que se recuerdan en toda España y es que el precio de todas las viviendas (nuevas, segunda mano) no para de subir. Comprarse un piso es más caro que nunca y cada vez son menos personas las que se pueden permitir convertirse en propietarios de una vivienda. Zaragoza cuenta con un parque inmobiliario en pleno proceso de transformación.

Hay un montón de proyectos urbanísticos para dotar de vivienda nueva algunos barrios que van a multiplicar su población en los próximos años como es el caso de Arcosur que ha logrado llamar la atención de expertos inmobiliarios como Gonzalo Bernardos quien ha admitido haberse comprado hasta dos inmuebles en el barrio zaragozano. Esta zona del sur de la ciudad promete hacerle la competencia a otros barrios relativamente nuevos como Parque Venecia donde existe otro proyecto para ampliar el barrio.

Viviendas en construcción en Arcosur / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

Mientras tanto otros barrios de toda la vida han visto como sus pisos se han revalorizado. Los zaragozanos que busquen piso todavía pueden encontrar alguna buena oferta de compra en zonas como San José, Las Fuentes, Delicias o La Almozara. Después, los compradores decidirán si mudarse a un barrio con comercios de proximidad, restaurantes, bares y mucha actividad o prefieren adquirir la propiedad para ponerla en alquiler.

Dos habitaciones más salón

Echando un vistazo al portal inmobiliario tucasa.com hemos encontrado una buena oferta para comprar un acogedor piso de dos habitaciones por menos de 150.000 euros en el barrio de Montemolín. La vivienda de 60 metros cuadrados se encuentra en la calle Francisco de Quevedo a muy pocos minutos andando de la plaza Utrillas y junto a varias urbanizaciones de pisos 'cebra' que se levantaron hace poco tiempo.

Dormitorio principal de la vivienda a la venta en Zaragoza por menos de 150.000 euros / TUCASA.COM

La casa, que se vende por 148.000 euros, cuenta con dos dormitorios de un tamaño considerable, salón, cocina equipada, un cuarto de baño con plato de ducha y una galería para tender la ropa. Los suelos son de gres y la carpintería de aluminio climalit. El piso se encuentra en una comunidad de vecinos con dos ascensores y que se paga una cuota mínima de tan solo 35 euros. Tal como explica la oferta de tucasa.com, el piso, situado en una sexta planta con ascensor, se vende amueblado y está listo para entrar a vivir.