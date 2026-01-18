Adiós a Regalos Izquierdo-Tello, una tienda de toda la vida de Zaragoza: "Estamos en Torrero desde que las calles eran de piedra y tierra"

"Estamos aquí desde que las calles eran de piedra y tierra, que no había asfalto en Torrero”. Desde hace más de 50 años, la tienda Regalos Izquierdo-Tello ocupa el número 22 de la calle Alicante, en este barrio zaragozano. Es uno de los pocos comercios tradicionales que han resistido el paso del tiempo, aunque ahora se enfrenta a su despedida definitiva.

Rafael Izquierdo es quien ha estado al frente del negocio durante décadas. “La tienda siempre ha sido de la familia; primero fue de una tía mía, pero como no la podía atender, se la quedaron mis padres”. A raíz de ello, toda la familia hizo las maletas y se trasladó desde Daroca a Zaragoza. “Vinimos todos los hermanos, yo tenía seis años”.

Cuando tomó definitivamente las riendas de la tienda junto a su mujer, el negocio pasó a llamarse Regalos Izquierdo-Tello, uniendo así sus dos apellidos.

Regalos Izquierdo-Tello, la tienda de toda la vida que dice adiós al barrio de Torrero: "Estamos aquí desde que se vendía a la antigua" / Jaime Galindo / EPA

Un cambio en el comercio

"Cuando se jubilaron mis padres, después de muchos años, hace 23 años ya, pues me quedé yo”. Así fue como Rafael comenzó al frente de la tienda, un negocio que con el paso del tiempo se ha convertido en su segunda casa. “Por las mañanas venimos aquí, después de comer también y acabamos el día aquí”, comenta junto a su mujer, Raquel Tello, ambos emocionados.

“El comercio ha evolucionado mucho, porque no siempre ha sido así exactamente; mis padres tenían la distribución de otra manera”. Y es que una de las cosas que más ha cambiado con el paso de los años es la forma de comprar. Ese cambio es, precisamente, lo que más han notado Rafael y su mujer. “Antes se enseñaban más las cosas, no se tenía tanto expuesto; entonces ellos tenían más almacenes”.

La espaciosa tienda de regalos esconde en su interior numerosas cosas a la venta, entre ellas, algunas reliquias: belenes, radios, juguetes infantiles o un espacio dedicado a las flores artificiales. “Se dedicó a lo que era el regalo, lo que era el complemento de casa: decoración, lámparas… y también tenían electrodomésticos y esas cosas”.

"La flor artificial trabajamos por la ubicación desde hace muchísimos años, siempre se ha hecho montaje y el Belén es que ya no han quedado tiendas de Belén, entonces en Zaragoza aquí hay tres, cuatro tiendas".

"Antes era totalmente al revés"

Rafael menciona los cambios que han ido contemplando a lo largo de los años. “Nosotros estamos aquí desde que se vendía a la antigua”. Recuerdan esa forma de comercio con especial cariño. “Cuando la señora del barrio venía y decía: ‘ay, quiero la lámpara más bonita que tengas’, se la llevaban y me la iban pagando”.

“En un lugar donde compras online es completamente al revés”. También comentan la situación actual de los comercios de barrio, que poco a poco van desapareciendo. “El inconveniente que tenemos el comercio en general es que cualquier producto que tengas lo encuentras en internet o lo tienes en otros sitios, en otros medios de venta”.

Otro de los aspectos que ha cambiado profundamente es el relevo generacional, prácticamente desaparecido. “Antes, si se traspasaba un negocio, enseguida entraban”.

Ahora les toca a ellos decir adiós, con pena, pero también con ilusión ante esta nueva etapa. “Tienes un hábito de la gente del barrio que te viene; son casi familia la mayoría. Tantos años aquí… A mí me han conocido desde siempre. Me vienen muchos clientes que ya son señores; ya no son niños, pero se acuerdan de venir a comprar juguetes”.