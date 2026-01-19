El barrio de Zaragoza con mil años de historia que sigue buscando cómo labrarse un futuro

Hay barrios en Zaragoza que cada vez que aparecen en una noticia lo hacen para mal. Es el caso de algunos entornos degradados de la capital aragonesa, como es Zamoray-Pignatelli y El Gancho, donde múltiples factores han derivado en problemas de convivencia, delincuencia y conservación en dos barrios que se merecen mucho más si se atiende a lo que han aportado a la consolidación de la capital aragonesa como la urbe que es hoy en día.

Y es que lo que hoy son calles con bolsas de basura y con sustos constantes de edificios que se caen, en su día fueron el primer gran ensanche de la ciudad romana. Fue en la época de dominio musulmán cuando Zaragoza comenzó a crecer extramuros, pero no fue hasta el siglo XIII cuando Jaime I, en 1218, confirió privilegios a los vecinos de esta ampliación de la ciudad para fomentar su desarrollo. A partir de entonces este entorno comenzó a acoger a comerciantes y artesanos y se calcula que, a finales del siglo XV había 1.140 fuegos, esto es, hogares con chimenea, que era la forma que se tenía entonces para determinar la unidad familiar que debía pagar impuestos.

Así, ambos barrios, que quedan en el oeste del Casco Histórico de la ciudad, uno de los más grandes de toda España, se convirtieron pronto en una de las zonas más pobladas de la capital aragonesa y, por momentos, en un barrio de gentes con dinero, como atestigua el palacio de Villahermosa, en la calle Predicadores, que hoy es el colegio público Santo Domingo.

Tercera seo

La primera construcción de la que se tiene evidencia en la zona es la iglesia de San Blas que posteriormente se renombró y se dedicó a San Pablo, siendo el templo que hoy se sitúa en el corazón del barrio del Gancho y que está considerado de forma oficiosa como la tercera seo de Zaragoza.

Pero son más los edificios históricos que pueblan las calles de estos barrios y que dan cuenta de la importancia que tuvieron en el pasado. Hay que empezar por señalar a los propios edificios de viviendas, muchos de los cuales tienen ya entre 100 y 150 años y muchos de los cuales están protegidos o catalogados por su valor patrimonial.

Otros edificios muy antiguos son la iglesia del Portillo, que tiene su origen en el año 1119, poco tiempo después de la reconquista de la ciudad por parte de Alfonso I. Los musulmanes trataron de volver a ingresar en la urbe por un hueco de la muralla, un «portillo», pero la Virgen se apareció y ahuyentó al invasor. Entonces se levantó un templo para honrar a la ayuda divina.

Los edificios históricos

Pero hay más: en estos barrios también asientan sus cimientos el edificio Pignatelli, hoy sede del Gobierno de Aragón y la plaza de toros de la Misericordia (siglo XVIII), los restos del convento de los Predicadores, cuyo refectorio es hoy una de las bibliotecas más bonitas de Zaragoza, el Luis Buñuel, que fue una de las sedes del Ayuntamiento de Zaragoza y la Casa de Amparo, entre otros edificios.

Los nombres de las calles también dan cuenta de la grandeza de su pasado: muchas están dedicadas a héroes de la guerra de Los Sitios (Agustina de Aragón), otras a ilustres pensadores como Pignatelli y Ramón y Cajal y otras a oficios, como Cereros (llamada así porque allí se vendían velas de cera). A lo largo del siglo XX, el barrio vivió momentos muy distintos pero hoy sigue a la espera de un rescate.