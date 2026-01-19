Sin calefacción en un colegio de Zaragoza: "Que el alumnado venga con algo más de ropa de lo habitual"

Sin calefacción y con el abrigo puesto. Así han tenido que dar clase los estudiantes del colegio Gustavo Adolfo Bécquer de Zaragoza, donde una avería en las calderas ha dejado sin calefacción al edificio de Primaria. Fue la propia dirección de este centro, ubicado en el barrio rural de Garrapinillos, la que avisó el domingo por la tarde a los padres de esta situación, recomendándoles que sus hijos fueran a clase más abrigados que de costumbre.

"Os recomendamos que mañana (por este lunes) el alumnado venga con un poco más de ropa de la habitual", decía el comunicado del equipo directivo en el que se explicaba que se había producido una avería en las calderas que impedía calentar todas las clases del centro. Este lunes, la incidencia "no se ha podido solucionar", admitían desde el centro, que ha tratado sin éxito contactar con el Servicio Provincial.

Desde la AMPA han organizado una concentración para este martes a las puertas del colegio para denunciar la situación, coincidiendo con el primer día de huelga educativa convocada por el sindicato de enseñanza de CGT- Aragón y SOA, con el apoyo de Marea Verde Aragón. Unos paros que también han recibido el apoyo de un total de 50 Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Ampas) que han firmado un manifiesto conjunto.

Desde la Alcaldía de Garrapinillos han trasladado al centro la posibilidad de que utilicen las instalaciones municipales, que están climatizadas, para poder impartir las clases hasta que se solucione el problema, pero no reúnen las condiciones exigidas para hacerlo. Así que, siguiendo las recomendaciones del propio equipo directivo, los más pequeños han tenido que recibir las clases con el abrigo puesto para sobrellevar el frío que este lunes hacía en sus aulas. Mañana sucederá lo mismo.