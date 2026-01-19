Este es el colegio de Zaragoza que ha vuelto a ganar un premio nacional de competencias digitales

El Ministerio de Educación ha vuelto a premiar a un colegio de Zaragoza por su buen trabajo en competencia digitales. En concreto, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (Intef) ha premiado al colegio Ana María Navales, ubicado en el barrio de Arcosur, con el galardón en la Modalidad C de las experiencias educativas que fomentan la competencia digital del alumnado.

El proyecto que ha permitido este premio se llama Creando paisajes digitales en Educación Infantil: investigar, narrar y construir futuro, que nace de la "convicción de que la tecnología, en la infancia, debe ser un lenguaje al servicio del aprendizaje y no un fin en sí misma", según explican desde el centro.

Para la dirección del Ana María Navales, "la tecnología, integrada de manera natural con lo analógico, lo manual y lo artístico, se convierte en un territorio de exploración donde los niños y niñas investigan, crean y se expresan a través de múltiples lenguajes", añaden.

Gran implicación de la comunidad educativa

En el desarrollo de proyecto la experiencia" ha demostrado que una integración equilibrada de recursos digitales accesibles (microscopio digital, realidad aumentada, robótica, stop motion, podcast, códigos QR, apps de diseño gráfico …) y materiales analógicos enriquece los procesos de enseñanza-aprendizaje desde edades tempranas", recalcan desde el Ana María Navales.

El centro también resalta la "implicación conjunta de alumnado, profesorado y familias" para llevar adelante la iniciativa. "estos paisajes digitales se construyen como una propuesta comunitaria, creativa, inclusiva y replicable, que mejora la calidad educativa sin depender de grandes inversiones", añaden. "Porque en nuestro centro la innovación no la hacen las herramientas, sino la manera de utilizarlas para que cada niño y cada niña transforme la tecnología en aprendizaje y construya futuro", puntualizan.

Premio Steam

No es la primera vez que el Ana María Navales está en la órbita del Ministerio de Educación, ya que el pasado mes de noviembre fue reconocido con el Premio Nacional de Educación STEAM, un galardón que celebra el compromiso del centro con la igualdad de oportunidades, la creatividad científica y el impulso vocacional de las niñas hacia los ámbitos de la ciencia y la tecnología.