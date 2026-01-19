Comienza la urbanización de los suelos en Santa Isabel en los que se levantarán 312 viviendas: 164 serán unifamiliares

Las máquinas ya están trabajando en la parcela de ocho hectáreas que acogerá 312 nuevas viviendas en el barrio de Santa Isabel, Zaragoza. Las obras que ya han comenzado corresponden a la primera fase de la urbanización de los terrenos, un paso previo a la construcción de los bloques de pisos y unifamiliares que se levantarán en estos suelos, que corresponden a la junta de compensación F-71-7, propiedad en su mayoría del Banco Santander, que los gestiona a través de su filial inmobiliaria, Landco.

Estaba previsto que fuera en la primera quincena de diciembre cuando se iniciaran estos trabajos aunque es ahora cuando se han hecho visibles. La urbanización de los terrenos se adjudicó hace ya unos cuantos meses después de otros tantos de tramitación y será la constructora Obenasa (Obras Especiales de Edificación e Infraestructuras) la que la lleve a cabo por 6.167.971,66 euros (IVA incluido) tras haberse impuesto a la oferta que se presentó durante el proceso de licitación.

Así, una vez han comenzado los primeros trabajos la previsión es poder concluir con los trabajos de urbanización de los terrenos a mediados de 2027 para después poder empezar a levantar los esqueletos de las viviendas, que podrían estar terminadas a finales de 2029 o principios de 2030, un año determinante para Zaragoza pues será el año del Mundial de Fútbol, un evento que impulsará ciertos cambios y transformaciones en la ciudad.

Pisos y chalets

Sin embargo, ha sido la alta demanda de pisos y unifamiliares que se da en la actualidad, con un mercado inmobiliario muy tensionado, lo que ha propiciado el impulso de esta operación inmobiliaria, que según afirmaron desde la junta de compensación a EL PERIÓDICO es "uno de los desarrollos urbanísticos más importantes de Zaragoza", al menos en el noreste de la ciudad, en una zona en la que la reforma de la avenida Cataluña y el apetito de las constructoras está impulsando el crecimiento de la capital aragonesa hacia el río Gállego.

Esta promoción, no obstante, queda al otro lado del puente sobre el río que une la avenida Cataluña con Santa Isabel, en una parcela de 79.197 metros cuadrados de superficie situada en paralelo al cauce del Gállego, en la parte trasera del colegio Juan Pablo Bonet, cerca de la rotonda a través de la que se accede a la A-2 y la Ronda Este. Allí cabrán 164 unifamiliares, 91 viviendas plurifamiliares y otras 57 protegidas (VPO). Además se añadirá una zona verde de 33.500 metros cuadrados.

Con esta operación se completará otra pieza de un puzle que en los últimos años se está quedando sin huecos. La demanda de vivienda y la tensión del mercado inmobiliario ha activado muchas operaciones que llevaban lustros esperando una oportunidad. Y ahora es más rentable que nunca debido a los precios de los pisos en el mercado libre.

La avenida Cataluña

De ahí que el ladrillo y las grúas estén transformando el paisaje de esta zona al norte de la ciudad, un entorno que en el que había decenas de miles de metros cuadrados urbanizables y disponibles a la espera de que el mercado se activara y de que la zona ganara atractivo, algo que ocurrió en parte gracias a la reforma de la avenida Cataluña, que se ejecutó en el mandato anterior y que todavía no se ha completado, puesto que precisamente queda un tramo sin arreglar en el lado de los números pares.

Esta nueva promoción de viviendas se llevará a cabo en un barrio, Santa Isabel, en el que ya coexisten las viviendas unifamiliares con los bloques de pisos, una fórmula que también se utilizó en otro de los barrios que quedan al norte de la ciudad, Parque Goya. Además, esta no es la única promoción de chalets que se ha puesto encima de la mesa en los últimos meses en la capital aragonesa, ya que el consistorio modificó recientemente el PGOU para ampliar el barrio de Montecanal y levantar 100 nuevos unifamiliares.