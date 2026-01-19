Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La rocambolesca historia de un parto asistido por la Guardia Civil en la autopista: “No da tiempo a pensar, sale solo”

Una patrulla ayuda a nacer a un bebé de nombre Julen tras haber detenido el vehículo de sus padres por exceso de velocidad

Momento en el que los guardia civiles se disponen a asistir el parto.

Momento en el que los guardia civiles se disponen a asistir el parto. / Guardia Civil

Israel Salvador

Zaragoza

Hay días que pasan a la historia. Sin más. Esto es lo que le ha pasado a una joven pareja de Zaragoza y a una patrulla de la Guardia Civil. El inicio de la aventura comienza con la detención de un vehículo por exceso de velocidad y acaba con un nuevo niño, de nombre Julen, en el mundo. Los dos guardias civiles se llevaron una sorpresa al parar a un conductor. Todo lo demás lo recordarán de por vida: “Fue emocionante. Estábamos prestando servicio por la demarcación cuando vimos un vehículo que circulaba a gran velocidad. Nos llamó la atención y procedimos a darle el alto. Al detener el coche, comprobamos que conducía una mujer que llevaba a su marido, que estaba embarazada y tenía fuertes contracciones”, comenta a este diario una de las integrantes de la patrulla.

Al detener el coche, comprobaron que conducía un hombre que llevaba a su mujer al hospital. En ese instante, todos pensaban que iban a llegar a tiempo: “Decidimos escoltar el vehículo hasta el hospital para abrirle paso y que todo fuese lo más rápido y seguro posible. Sin embargo, ya en la autopista, a la altura del kilómetro 291, el coche encendió las luces de emergencia y se detuvo. El parto era inminente”, añade.

La patrulla se repartieron las tareas: “Mi compañero se encargó de regular el tráfico, ya que en ese momento había bastante circulación, para asegurar la zona, y yo me dispuse a asistir el parto”, relata aún emocionada.

Reconoce que no recuerda lo que se le pasó por la cabeza en ese instante. Solo que tenía que ayudar: “No da tiempo a pensar, sale solo. La prioridad era que el parto fuese bien”, apunta. Por fortuna, y por sorprendente que parezca la situación, en la academia de formación les preparan para todo: “Nos dan unas pautas básicas, unos cuidados mínimos y precauciones a tener en cuenta”, argumenta. “Aunque es verdad que, cuando estás ahí, actúas casi de forma automática”, añade.

Una historia para recordar

Todo pasó en apenas una hora y en mitad de la autopista. El pequeño Julen estaba en sus brazos. Esta Guardia Civil nunca lo olvidará, pero los padres tampoco: “Estaban nerviosos, como es lógico. No todos los días se vive algo así, y menos en esas circunstancias. Pero nos comentaron que, al vernos con las luces puestas y escoltándoles, sintieron un gran alivio al saber que podrían llegar más rápido y con seguridad”, relata.

Al ver que el niño iba a nacer allí mismo avisaron a la central para que movilizasen a los servicios médicos. “Todo fue tan rápido que el bebé nació antes de que llegara la ambulancia, que acudió después para hacerse cargo de la madre y del niño”, expone. Lo que ya no hicieron fue acudir al hospital. Tenían que seguir trabajando: “Los servicios sanitarios se encargaron de trasladarlos y atenderlos adecuadamente”.

Una vez fuera de servicio, los dos guardias civiles tuvieron tiempo de analizar lo ocurrido con mayor frialdad: “Para los dos ha sido el servicio más bonito que hemos tenido. No todos los días se presencia algo tan impresionante como un parto”, termina.

