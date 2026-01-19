Un hostelero de Zaragoza denuncia la desigualdad de los autónomos: “Cobraré menos pensión que mis trabajadores”

Las condiciones de los autónomos ha sido siempre uno de los temas que están encima de la mesa, y tanto la prensa como las redes sociales se llenan de mensajes reivindicativos y denuncias en este sentido. En un reciente post de Instagram de @empresariosinconformistas, Jesús Rodríguez, co-propietario de eXtreme Gastro & Bakery, ha expresado con claridad esa frustración. “Voy a cobrar lo mismo de la seguridad social que mi trabajador cuando he estado pagando la suya y la mía, ¿por qué? No lo entiendo”. Su queja refleja una sensación extendida de que el sistema actual no reconoce la doble carga que supone cotizar como autónomo y generar empleo.

Para Rodríguez, las condiciones laborales de los autónomos “deben cambiarse, un autónomo es un trabajador”, un argumento que enfatiza su realidad diaria. “Muchas veces haces más de las ocho horas que te corresponden, bueno no, casi todos los días. Por lo tanto eres un trabajador”, añade, subrayando que la dedicación de un autónomo no es menor que la de un asalariado. Esta percepción se da en un contexto en el que los autónomos cotizan por una base a menudo independiente de sus ingresos reales, lo que puede traducirse en prestaciones futuras inferiores a las de los trabajadores por cuenta ajena .

El reclamo de Rodríguez también apunta a la injusticia que siente al contribuir al sistema. “Habría que cambiar que yo tenga las mismas condiciones laborales como autónomo que un trabajador, ya que encima estoy generando empleo. Con eso me conformo”. Además, destaca la paradoja de que “está pagando la seguridad social de gente que contrato para que ellos en un futuro tengan una jubilación mayor que la suya” y concluye: “me parece injustísimo”. Esa brecha de prestaciones entre autónomos y asalariados es una realidad documentada, con diferencias significativas en pensiones medias entre unos y otros.

Para Rodríguez, este malestar es tan claro que, como él mismo dice, “esto lo escucha un trabajador y seguro que diría que es verdad”. Esta frase subraya el reconocimiento público de una problemática que va más allá de casos aislados, se trata de un debate estructural en España sobre cómo se reconoce y protege socialmente al trabajo por cuenta propia. Las voces como la de este hostelero se suman a un movimiento más amplio de crítica y demanda de reformas, en el que muchos autónomos buscan un trato más equitativo en cotizaciones, prestaciones y condiciones laborales.