La llegada al DAT Alierta del nodo de internet 'ultrarrápido' de Espanix traerá una inversión de 55 millones

La implantación de un nodo de conexión de internet 'ultrarrápido' en el DAT Alierta, el parque tecnológico que el Gobierno de Aragón ha proyectado entre Parque Goya y el campus Río Ebro de la Universidad de Zaragoza, supondrá la construcción de un edificio de tres plantas en una parcela de unos 1.000 metros cuadrados situada entre las vías del tranvía y la Ronda de Boltaña. Así, la llegada de esta infraestructura de este "punto de intercambio de internet" o IXP por sus siglas en inglés no solo va a permitir mejorar el ecosistema digital de la comunidad, sino que se traducirá también en una inversión de 55 millones en su fase inicial y la creación de unos 30 empleados cuando esté en funcionamiento allá por 2030 si se cumplen los plazos previstos.

Esta inversión, que lleva meses fraguándose en los despachos de la vicepresidencia del Gobierno de Aragón, y avanzada por este diario, se ha confirmado este lunes con la publicación en el BOA (Boletín Oficial de Aragón) del protocolo firmado entre el Ejecutivo autonómico y la sociedad gestora de Espanix, una entidad sin ánimo de lucro que ya gestiona unas instalaciones similares a las ahora proyectadas en Zaragoza pero en Madrid. El objetivo de esta entidad es crear en los terrenos del DAT Alierta una infraestructura gemela a la de la capital de España que le dé soporte y que, al mismo tiempo, permita a los clientes aragoneses 'enchufarse' a una red de internet 'ultrarrápido' o, dicho en lenguaje técnico, un "nodo de latencia cero".

La creación de ese nodo de latencia cero permitirá que las empresas conectadas a esa red 'ultrarrápida' tengan acceso a la información de forma más rápida que hasta ahora. Por poner un ejemplo: si en la actualidad un dato tarda milisegundos en llegar hasta Zaragoza desde Madrid o Barcelona, cuando ese IXP exista en Zaragoza el tiempo será mucho menor, ya que esos datos no tendrán que realizar ningún viaje, sino que partirán del nodo de la capital aragonesa.

Atraer empresas

Esto convertirá a la comunidad en un lugar atractivo para todas aquellas empresas que necesitan de estas redes de conexión 'ultrarrápidas' como son todas aquellas que dependen de operaciones a tiempo real como las compañías que trabajan con ciberseguridad, telemedicina, distribución de contenidos en directo, videojuegos, defensa y otros sectores con "un alto valor añadido" y donde Aragón ha puesto el foco de manera estratégica.

Y eso que Aragón parte ya de una posición relativamente favorable en lo que se refiere a conectividad digital debido a la situación estratégica que ocupa Zaragoza en el mapa, justo en medio de Madrid y Barcelona, lo que le permite a la capital aragonesa tener acceso a la red troncal de fibra óptica que conecta estas dos grandes ciudades, lo que ya permite disfrutar de tiempos de latencia teóricos de entre 7 y 9 milisegundos. Con la implantación de este IXP en el DAT Alierta, esos tiempos de transferencia de la información serán incluso menores.

La implicación del Gobierno de Aragón en la llegada de este IXP a Zaragoza es máxima y se le está dando mucha importancia ya no solo por los 55 millones que supondrá la construcción de este nodo de internet 'ultrarrápido', sino por el "efecto tractor" de esta infraestructura, que junto a los centros de datos puede atraer hasta la comunidad y el DAT Alierta empresas relacionadas con el sector tecnológico. El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ya se ha reunido también con los responsables de Espanix de cara a facilitar el desembarco de esta infraestructura en la capital aragonesa.

Además de rapidez, contar con un nodo en Aragón permitiría también ahorrar costes para las empresas conectadas a esta red y, al mismo tiempo, ganar seguridad ya que al contar con una red propia esta sería ajena a las incidencias externas y problemas que pudieran darse en otros circuitos.

Un edificio de tres plantas

La llegada del nodo de Espanix a Zaragoza, junto al que ya tienen en Madrid, supondría la creación de "una infraestructura única en el sur de Europa", afirma un documento de trabajo interno al que ha tenido acceso este diario.

Esta inversión de 55 millones se une a otros anuncios ya realizados con respecto al DAT Alierta, donde ya han confirmado que trasladarán su sede empresas como Siemens e Integra Tecnología y entidades como el Circe. En el caso de la construcción del IXP de Zaragoza, la inversión podría alcanzar los 145 millones cuando esté funcionando a plena capacidad. Con respecto a la generación de empleo, la previsión es que se creen 30 empleos directos.

El edificio que se levantará en el DAT Alierta para crear ese nodo de conexión a la red ocupará como mínimo 1.000 metros cuadrados de superficie y tendrá tres plantas más otra bajo rasante. La previsión es acompasar la construcción de la infraestructura con la de la subestación eléctrica de donde se tomará la energía (4MW de potencia). En estos momentos, está estipulado que las obras puedan finalizarse a finales de 2029 y principios de 2030.