Polémica en un garaje de Zaragoza porque un propietario aparca la moto y el coche en la misma plaza: "Deja algo en la calle"

La convivencia entre vecinos siempre es complicada y los rifirrafes entre inquilinos están en el orden del día. Hay mucha gente que observa minuciosamente la actitud y el comportamiento del resto de personas y a la mínima que comenten una infracción están allí para recriminárselo. El administrador de la comunidad de vecinos suele ser, junto al presidente, los que intentan apaciguar los ánimos entre propietarios enfadados que se acusan mutuamente de algo e incluso fuerzan la convocatoria de alguna junta o asamblea.

Una de las estrategias más habituales para recriminar a otro vecino su actitud es la de pegar un cartel en una zona común de forma completamente anónima. Estos textos, escritos muchas veces a mano por el acusador, se colocan en el portal, ascensor para intentar que el otro inquilino cese su actividad molesta. En la gran mayoría de ocasiones, el cartel es completamente ignorado, arrancado o modificado con la respuesta del acusado.

Un bloque de pisos / PIXABAY

Los conflictos vecinales también llegan a los garajes de Zaragoza donde conviven propietarios que viven en el edificio y personas que tienen una plaza alquilada, pero no residen en el bloque. La cuenta de Twitter, actual X, Líos de Vecinos ha publicado en las últimas horas un cruce de acusaciones entre propietarios de una plaza de garaje comunitario.

El aparcar más allá de los límites de tu plaza de garaje suele ser una queja habitual porque puede dificultar la tarea de aparcamiento para otros vehículos del mismo entorno. Otra reclamación muy común es cuando un propietario aparca dos vehículos como una motocicleta y un vehículo en una sola plaza. "El garaje es común si no te entran moto y coche, no los metas en la misma plaza", se puede leer en una nota que le han dejado en el parabrisas al propietario de un turismo (SUV) en un garaje de Zaragoza.

"Te compras otra plaza"

En las imágenes se puede ver claramente como el vehículo en cuestión tiene la parte frontal del vehículo fuera de los límites que marca su plaza. Y es que decide aparcar su coche, un Peugeot SUV, tan adelante en su plaza para poder aparcar una motocicleta en la parte trasera. "Te compras otra plaza o aparcas algo en la calle como todos, gracias", termina una nota que se ha hecho muy viral en redes sociales.

Muchos usuarios se han mostrado a favor de la queja por no aparcar el vehículo dentro de su plaza. "En mi aparcamiento hay uno que lo tiene así justo en la plaza donde hay que girar para bajar a la segunda planta. Ya se ha llevado más de un rozón", se puede leer entre los miles de comentarios. Mientras, otros han decidido fotografiar varios casos iguales en su propio garaje comunitario.

La nota que han dejado en el vehículo / LÍOS DE VECINOS

Qué dice la Ley de Propiedad Horizontal

Cabe recordar que el artículo 3a de la Ley de Propiedad Horizontal explica que cada propietario tiene "el derecho singular y exclusivo de propiedad sobre un espacio suficientemente delimitado y susceptible de aprovechamiento independiente, con los elementos arquitectónicos e instalaciones de todas clases, aparentes o no, que estén comprendidos dentro de sus límites y sirvan exclusivamente al propietario", concluye. Ubicae Fincas afirma que "sí es posible aparcar más de un vehículo en la plaza de garaje siempre que no se excedan los límites físicos".