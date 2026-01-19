Runneo, el club de 'running' más viral de Zaragoza que mezcla carreras con 'cachondeo': “Queremos ser la excusa para que alguien se inicie en el deporte”

No es secreto para nadie que el 'running' gana cada vez más adeptos. Solo hay que fijarse en la cantidad de gente que corre por las calles para constatar el auge de este fenómeno. Zaragoza no se libra. Así lo refleja el número de dorsales vendidos en las carreras populares: la participación en la 10K asociada a la Maratón de Zaragoza ha pasado de 1.571 corredores en 2014 a 5.046 en 2024, lo que supone un incremento de un 221%.

El 'running' debe parte de su nueva popularidad a su carácter social. Correr ha dejado de ser una actividad únicamente solitaria para convertirse en una forma de conectar con otros deportistas. Ese es el propósito de los clubs de 'running', reuniones que también se multiplican en la capital aragonesa.

Dentro de esa tendencia, cada día surgen propuestas que reinventan una actividad tan sencilla como es trotar. Ese es el caso del proyecto de Álex Lamata y Jorge Placed, dos deportistas zaragozanos que han creado unas quedadas de running únicas en su especie. “Running y cachondeo”: así definen a Runneo, su 'Run Club'. Tal y cómo explica Lamata, su máxima motivación es “ser la excusa para que alguien se inicie en el deporte y se sienta cómoda”.

“No queríamos fundar un club al uso porque ya hay muchos y muy buenos. Se nos ocurrió hacer una quedada para que los diferentes clubs se puedan conocer”, explica Álex Lamata. Su primera reunión en septiembre evidenció que habían dado en el clavo: consiguieron congregar a 80 personas. Los asistentes suelen compartir ciertas características: son gente interesada en el running pero que no sigue un plan de entrenamiento. Además, tienen un público mayoritariamente joven, de entre 25 y 35 años, y un 65% de participantes mujeres.

Deporte, comida y discoteca: cómo son las quedadas de Runneo

Estas quedadas que enamoran a los jóvenes deportistas siguen una estructura sencilla pero curiosa. Primero, los 'runners' se distribuyen en grupos según la distancia que quieran completar: 3, 5 o 8 kilómetros. También pueden elegir el ritmo al que quieren correr en un abanico entre 5:20 y 6:20 minutos por kilómetro. Después llega el momento de socializar. Para ello, han organizado 'brunchs' en lugares como Bloody o Elio and Coco. En esta última cafetería, los asistentes disfrutaron de una barra libre de café de especialidad y aperitivos tanto dulces como salados.

Los últimos encuentros han contado con un toque todavía más “canalla”. Su vermú navideño reunió a 300 personas que iniciaron y terminaron su carrera en la discoteca Mamanucca. “Es un ambiente super sano porque es gente que se levanta un domingo a las 9 de la mañana para correr pero que luego también se queda a tomar algo”, subraya Lamata. Tras el éxito de sus primeras citas, empezaron a cobrar entrada para garantizar la asistencia de los participantes. En el vermú, la entrada estándar de 7 euros incluía acceso a la fiesta, una consumición y una hamburguesa de Berty's Burger.

Su éxito en redes sociales

El éxito de Runneo se explica, en parte, por la experiencia previa de sus organizadores: Jorge Placed se dedica a la producción de eventos, mientras que Álex Lamata trabaja en marketing deportivo en la marca Sprinter. “Lo hacemos todo nosotros: el diseño gráfico, las camisetas temáticas, la planificación integral…”. También han ideado una cuidada estrategia de redes sociales que les ha permitido darse a conocer y acumular medio millón de visualizaciones mensuales.

De esa manera, ya han conseguido captar la atención de marcas como Adidas, con la que hicieron evento colaborativo. La cita consistió en un test de producto: Adidas y Zenit Deportes proporcionaron cien pares de zapatillas que los asistentes pudieron probar después de una charla en la que se detallaron las características del nuevo modelo. Y después de la carrera, tampoco faltó la parte de ocio con pizzas y música ligera.

En cuanto a sus objetivos futuros, los 'runners' zaragozanos ya planean su evento de Carnaval, con capacidad para 250 personas y disfraces temáticos. “Lo que queremos es que los diferentes grupos se relacionen y se creen conexiones. Nuestro sueño sería lograr una quedada de 500 personas”, revela Lamata. De momento, su carrera hacia el triunfo avanza a buen ritmo.