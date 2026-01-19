Vox reclama una zona de juegos "convencional" para la avenida de Navarra: "Es verdad que es una instalación rara y que llama la atención"

La innovación urbana no entra dentro de los planteamientos de Vox en Zaragoza. Así, en la comisión de Urbanismo del consistorio han planteado una pregunta pidiendo la retirada "de inmediato el despropósito de la nueva zona de juegos en la avenida de Navarra" con la intención de instalar "un parque infantil seguro y convencional" que responsa a las necesidades reales de los menores. Alegan que el actual diseño tiene "un aspecto raro y hostil".

El concejal de Vox en el consistorio, Armando Martínez, ha reprochado la zona de juegos instalada en la acera de la reformada avenida de Navarra al considerar que "es impensable que se use". En su opinión "desde abril a octubre" puede ser "impracticable" por las altas temperaturas. Ante el diseño innovador, que ha considerado que solo servirá "para recibir muchos premios" ha pedido que se atiendan "a las necesidades infantiles".

La argumentación ha sido rechazada por el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano. "No es culpa del PP que los sillines de los columpios quemen en verano a 40º", ha replicado con sorna. En todo caso, ha considerado que la instalación cumple con todos los parámetros y que es completamente segura. Con todo, ha manifestado que si no tiene un uso suficiente por parte de la infancia y no funciona "con normalidad" se puede replantear su uso.

Según explicó este diario el diseñador de la instalación, el arquitecto Carlos Martín, "la rareza de la instalación es parte de su atractivo". Por eso se ha pensado con muchos recorridos metidos en su interior diseñados para el desarrollo de la psicomotricidad, el equilibrio y el ejercicio físico."Es verdad que es una instalación rara y que llama la atención", ha expresado Serrano.

Vox considera que la estética es "hostil" y que no permitirá disfrutar a los menores. "Es necesario escuchar a los menores, poniendo algo más amable con sello aragonés", ha dicho Martínez desconociendo que tanto el diseño como la fabricación de la instalación han sido totalmente aragonesas, pues la estructura ha sido creada por industrias Agapito, la única empresa aragonesa del sector con proyección nacional e internacional.