Adiós a uno de los eternos problemas del bus en Zaragoza: fin al lío del cambio en efectivo

El área urbana de Zaragoza posee un sistema de transporte público que con 40 líneas diurnas (contando los circulares) y 7 nocturnas conecta todos sus barrios y distritos. La tarjeta de bus Avanza es una de las más fieles acompañantes de miles de zaragozanos en su día a día y, aunque está previsto que haya cambios en los próximos años, sigue actualizándose para su correcto uso de los ciudadanos. Las redes sociales de la compañía han publicado un vídeo explicativo de ciertos límites que tienen sus autobuses a la hora de cobrar mediante un método que no sea ni este, ni cualquier tipo de abono.

Más concretamente se aclara que los conductores de las líneas urbanas de Zaragoza no poseen cambios superiores a más de 10 euros, aunque esto no exime a ningún usuario de pagar con un billete de mayor valor, pese a que el billete sencillo se tasa en 1.70 euros. Para ello se pone a disposición del usuario un talón de cambios de estos buses. Sirve para que en caso de que un autobusero reciba un billete superior a 10 euros, se le garantice a la persona que haya pagado este viaje que va a recibir sus cambios, en este caso, lo podrá hacer en la cabina de Avanza ubicada en plaza Aragón.

Un ejemplo práctico: dos mujeres suben a la línea urbana del Circular 3 (una de las más jóvenes de la ciudad), pero solo puede pagar con un billete de 50 euros. Calculadora en mano, esta ciudadana tiene que pagar 3.40 euros en efectivo. Como el chófer de autobús no posee los cambios necesarios, se le adjudica el talón de cambios con la cantidad que se le debe, detalles de cuando ha cogido el servicio y otros más concretos, como número de conductor, para que lo entregue en el punto ya mencionado y se le devuelva el dinero correspondiente, en este caso, 46.60 euros.

Esta es una solución que alivia a quienes no tengan mucho dinero en metálico y que ha causado un disgusto a más de uno. Ya que años atrás, si no podías "picar" en el bus, no llevaban cambios y tú no lo llevabas justo, te quedabas en tierra.

Alternativas para pagar

La manera más habitual para subir al bus, utilizada por millones de personas al año en la capital aragonesa, es sin duda la tarjeta bus. A través de este método, el viaje sólo cuesta 55 céntimos a quien lo pague. Además, se puede pagar varios en el mismo trayecto y se conceden transbordos ilimitados durante una hora siempre y cuando no se repita la línea picada por primera vez (ni siquiera en sentido contrario). Una opción que también se puede hacer desde el móvil, "usándolo" como tarjeta o escaneando un QR de la aplicación de Avanza.

Esta tarjeta puede ser recargada en físico (ciertos estancos, papelerías, tiendas de aperitivos, supermercados o paradas del tranvía) o a través del siguiente enlace vía online, aportando el número de la tarjeta en la que se quiera poner más saldo y un método de pago.

Por otro lado, la tarjeta Lazo permite a los usuarios del transporte público en Zaragoza (más frecuentada y rentable para personas del área metropolitana o de pueblos como Villanueva de Gállego, Zuera o Movera) realizar transbordos gratuitos entre las distintas líneas de autobús urbano de Avanza, siempre que se efectúen dentro del tiempo establecido, facilitando así los desplazamientos por la ciudad sin necesidad de pagar un nuevo billete y fomentando un uso más eficiente y accesible del transporte público.