¿Cuánto aumentará el tiempo de viaje de Zaragoza a Madrid con la limitación de 160 km/h en sus líneas de alta velocidad?

Adif ha decidido limitar temporalmente la velocidad a 160 km/h en varios tramos ferroviarios que atraviesan Aragón, debido a problemas detectados en el estado de la vía. Según ha desvelado Cadena SER, el gestor público ha trasladado esta decisión a los maquinistas que operan en la línea, estableciendo restricciones por motivos de seguridad tras detectarse irregularidades en el trazado.

Estas limitaciones afectarán directamente a los tiempos de viaje, que podrían incrementarse entre un 40% y un 50%, lo que supondría hasta media hora más en algunos trayectos. El tramo más afectado se sitúa entre Cetina, en la provincia de Zaragoza, y Mejorada del Campo (Madrid), con más de 150 kilómetros de recorrido en los que los trenes no podrán alcanzar su velocidad habitual, al tratarse del punto más crítico de la infraestructura.

Haciendo una prueba en la página de este servicio y consultando horarios y precios, los tiempos del trayecto que en teoría se iban a incrementar tras este anuncio no se ven reflejados por el momento. Si se toma como origen la Estación Delicias de la capital aragonesa y como destino Atocha, la duración del viaje se sitúa entre 1 hora y 26 minutos y 1 hora y 38 minutos a lo largo de toda la jornada de mañana.

Desde Adif han aclarado posteriormente que la medida tiene carácter preventivo y provisional. Según la gestora, los maquinistas habían alertado de la existencia de baches en la vía, lo que llevó a imponer la restricción por seguridad. Los equipos de mantenimiento revisarán el trazado durante la noche y, si las inspecciones resultan satisfactorias, la limitación podría levantarse en las próximas horas.

Otra medida prevista para situaciones puntuales, son los frenazos en el AVE Madrid-Barcelona que se han vuelto cada vez más frecuentes y habituales en el tramo que discurre hasta Calatayud. A la espera de una respuesta de Adif, queda por determinar si estas incidencias reiteradas podrían constituir una posible infracción.

El pasado 8 de agosto, Semaf recalcó su preocupación por el estado general de las líneas y solicitó una reducción de la velocidad máxima en las mismas, "estableciéndose como límite 250 kilómetros por hora", una medida que demandaban extender "hasta que la red adecue su estado para poder circular a velocidad superior". Esta línea la utilizan en torno a 15 millones de personas, frente a los 2,2 millones de sus inicios.

Todavía en esta cuestión de alta velocidad, el ministro de Transportes, Oscar Puente, anunció en noviembre la existencia de un proyecto que subiera el límite de velocidad a 350 kilómetros por hora. Con esto, un trayecto desde la principal estación de Zaragoza, la de Delicias, hasta la de Atocha en la capital nacional se reduciría a menos de una hora.