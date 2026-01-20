El ayuntamiento pone fecha a la reapertura del Parque Bruil de Zaragoza: "Hasta que no se sepa que el parque es 100% seguro no se puede abrir"

La reforma del parque Bruil de Zaragoza está siendo "integral" y se podrá descubrir en primavera. Al menos así lo defiende el Ayuntamiento de Zaragoza, recordando que en el proceso, desde octubre, han participado 90 personas y varios entidades. El objetivo es que a finales de 2026 esté listo un plan social completo para la recuperación del barrio y su entorno. No obstante, la actuación ha generado malestar en un sector de la vecindad, que considera innecesario el vallado del recinto, que se instaló tras el desalojo en diciembre de un campamento improvisado en su interior donde había personas sin hogar.

La concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha precisado que todas estas acciones llegan después de informe de Salud Pública que decía que se tenían que atajar los problemas de salubridad en el propio parque. "Desde que se cerró se han realizdo inspecciones cada diez días para solucionarlos", ha manifestado.

"Es muy importante que el parque permanezca vallado hasta que terminemos los trabajos", ha dicho al considerar que se están desarrollando acciones para eliminar los focos de insalubridad. Por eso pide "civismo" con el fin de que la valla que se ha derribado dos veces no se tenga que reponer más veces. "Hasta que no se sepa que el parque es 100% seguro no se puede abrir", ha dicho Gaudes.

Plantación de cien árboles

También está prevista para finales de febrero una plantación de cien árboles y la renovación del sistema de riego, con actuaciones en las praderas. "Permitirá volver al parque con un aspecto renovado", ha considerado. El proyecto llega dentro del Bosque de los Zaragozanos y busca recuperar la pérdida de arbolado, con ejemplares de olmo, almez, chopo, moreras, entre otros. Se busca combinar con la zona del Huerva apostando por "especies variadas" dentro del propio parque. El mes de febrero terminará la limpieza y en el mes de marzo se espera "el lavado de cara completo". Se harán también pequeñas renovaciones de mobiliario "necesarias por el deterioro del parque en los últimos meses".

La concejala de Políticas Sociales, Marian Orós es la que ha intervenido en el diálogo con los vecinos, especialmente con los agrupados en el colectivo Parque Bruil, que son los que han reclamado una intervención "intensa" en el parque a raíz de las personas sin hogar que se habían agrupado en su interior.

La concejala de Políticas Sociales ha señalado que se trabaja "con sentido común" tanto por salud y medio ambiente. Ha celebrado que se desmarquen de acciones "que aún no tocan" porque aún no se ha completado el calendario anunciado, en referencia a las protestas de las asociaciones. "Recuperar un parque no se puede hacer en quince días", ha señalado, anunciando un proceso "en varias fases".

Para Orós las intervenciones en el entorno han sido "pocas o nulas" en los últimos años, por eso considera que los refuerzos están sirviendo "como nunca", al igual que en la seguridad.