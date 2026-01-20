CCOO se reúne con el Justicia de Aragón para denunciar "la falta de información" del Ayuntamiento de Zaragoza a los sindicatos

La sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Zaragoza ha mantenido, esta mañana, una reunión con el Justicia de Aragón para denunciar la falta de información del Gobierno municipal a las organizaciones sindicales. Una situación que obstaculiza de forma sistemática el ejercicio de la labor sindical, vulnerando derechos reconocidos legalmente.

Durante el encuentro, CCOO ha informado al Justicia de Aragón de la reiterada falta de respuesta del Área de Régimen Interior del consistorio zaragozano a las demandas y solicitudes formales de información, realizadas por la representación legal de los trabajadores. Una situación inconcebible para el sindicato ya que “la información es imprescindible para ejercer la acción sindical y amparada por la normativa vigente en materia de derechos sindicales, transparencia y participación. Una práctica que impide conocer, analizar y fiscalizar decisiones que afectan directamente a la plantilla municipal y, por extensión, al funcionamiento de los servicios públicos”.

CCOO advierte que este bloqueo informativo no es un problema interno, sino una cuestión que afecta directamente a la ciudadanía, ya que sin esta información “no hay control, sin control no hay buena gestión y sin buena gestión se resiente la calidad de los servicios públicos municipales”.

Por ello, el sindicato asegura que “la decisión de acudir a la Justicia de Aragón no es un gesto simbólico, sino una respuesta necesaria ante la falta de transparencia. Resulta especialmente preocupante que un Ayuntamiento que presume de buena gestión y legalidad actúe, en la práctica, dificultando el acceso a la información a la representación de su propia plantilla", afirma Juan Tamarit Legaz, secretario general de la sección sindical del Ayuntamiento de Zaragoza.

CCOO seguirá utilizando todas las vías legales e institucionales a su alcance para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras municipales, exigir transparencia real y denunciar cualquier práctica que pueda suponer un retroceso democrático en el consistorio de la capital aragonesa.