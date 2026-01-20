Diez empresas pujan por diseñar la futura comisaría de Mayandía en Zaragoza: ya hay una oferta favorita

Hasta diez empresas han presentado ofertas para diseñar la que será la futura comisaría de la Policía Nacional de Mayandía en Zaragoza y, a falta de finalizar el proceso que debe llevar a la adjudicación del contrato, ya hay dos propuestas que han sido descartadas y otra que parte con ventaja para acabar redactando el proyecto del edificio. Se trata de la oferta de Fhecor Ingenieros Consultores, un despacho que ha conseguido la mejor puntuación en el apartado técnico, con 88,75 puntos sobre un total de 100.

Fhecor se ha impuesto así a otras firmas muy potentes de despachos de arquitectura e ingeniería como es Idom, una consultora que se ha encargado del diseño de la nueva Romareda y del DAT Alierta, entre otros muchos grandes proyectos. El resto de empresas que han presentado ofertas en el proceso son Taller de Arquitectura Sánchez Horneros; la UTE JAD Desarrollos Sostenibles-Técnica y Proyectos; la UTE GOC- Proyectos, Ejecución y Control de Obras; Ayesa Ingeniería y Arquitectura; Conurma Ingenieros Consultores; Gesnaer Consulting; Antea Iberolatam; y la UTE Sicilia y Asociados Arquitectura-Estudios y Proyectos Imagina. Estas dos últimas son las que no han pasado la criba por no haber presentado toda la documentación requerida.

Así, a falta de cruzar datos y puntuar las ofertas económicas, Fhecor es la propuesta mejor posicionada, puesto que además de ser la mejor valorada técnicamente es una de las más baratas. No obstante, quedan por resolver aún algunas cuestiones antes de proceder a la adjudicación de este contrato, cuyo presupuesto máximo es de 630.000 euros, con un plazo de ejecución de 12 meses.

Así será la comisaría

El que resulte finalmente ganador del concurso tendrá que diseñar un edificio "icónico" que ocupará el solar que se dejó vacío el año pasado tras el derribo de la antigua comisaría de Mayandía, en la avenida Anselmo Clavé. El presupuesto de ejecución de las obras, es decir, lo que costará levantar el nuevo edificio, rondará los 70 millones de euros, 85 con impuestos incluidos.

La nueva comisaría se construirá en varias fases y estará distribuida en varios volúmenes, el más alto de los cuales tendrá ocho plantas. Estará situada junto al nuevo parque del Portillo, un proyecto de reurbanización que curiosamente ha diseñado el despacho de Sicilia y Asociados Arquitectura, una de las ofertas que han sido descartadas para diseñar la comisaría de Mayandía, por lo que la firma no podrá estampar su sello en este edificio que servirá para cerrar otra de las parcelas que rodean la antigua estación de trenes, que también desaparecerá.