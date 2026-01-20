Inditex cierra otra tienda en Zaragoza: la ciudad se queda sin ningún local de una de sus firmas más icónicas

Inditex es líder indiscutible del mercado del retail en España y en su historia de éxito Zaragoza siempre ha jugado un papel especial, puesto que aquí tiene la multinacional uno de sus centros de distribución más grandes. Sin embargo, la firma sigue redefiniendo su estrategia de ventas y relación con los clientes y es ese proceso el que está a punto de cobrarse una nueva víctima: la tienda de Massimo Dutti de Puerto Venecia, la última que quedaba de esta marca en la capital aragonesa.

Según ha podido confirmar este diario, será a finales de este mes de enero cuando cierre el local de Massimo Dutti en Puerto Venecia, que estaba situado en la primera planta de la galería comercial, junto a la tienda de Apple. Fuentes de Inditex indican que han ofrecido a los once empleados que trabajaban en este establecimiento puestos de trabajo en "uno de los centros de distribución que hay en la ciudad".

Esta fue la misma oferta que hicieron desde Inditex a los empleados de las tres tiendas de la multinacional que ya cerraron el año pasado en Zaragoza. Entonces, en total, fueron medio centenar los empleados afectados, a los que se les ofreció trabajar en el nuevo centro logístico de la empresa en Malpica, un complejo en el que los empleados no cobran lo mismo que los que están en Plaza, lo que ha motivado la protesta de algunos sindicatos como CCOO.

¿Los motivos?

Y es que el cierre de Massimo Dutti se une a la clausura de la otra tienda que esta marca tenía en la ciudad, en el paseo Independencia, un establecimiento que cerró sus puertas el pasado verano y que ocupaba un local de 1.000 metros cuadrados en la ciudad. Entonces también bajaron la persiana para siempre los establecimientos de Oysho y Zara Home que también estaban en Puerto Venecia, un centro comercial que en un plazo de medio año se ha quedado sin tres de las firmas del gigante fundado por Amancio Ortega.

Desde la multinacional no han querido dar detalles ni explicaciones sobre el motivo de este nuevo cierre, si bien fuentes conocedoras de la compañía explicaron tras los cierres de Oysho y Zara Home que las tiendas no estaban bien dimensionadas y que no cumplían con los objetivos de rentabilidad marcados por la multinacional. En el caso del Massimo Dutti de Independencia, el local también era muy grande, lo que podría disminuir sus márgenes de beneficio.

Más cierres en España

No obstante, parece lógico decir que Inditex tiene unos planes que todavía no han trascendido con la que es su marca más cara y formal, puesto que los dos cierres de esta firma que ha ejecutado en la capital aragonesa se suman a otros tantos que se han producido a lo largo y ancho de España. Irún, Pontevedra, Ciudad Real y Burgos han visto como cerraban tiendas de Massimo Dutti.

Y justo la semana pasada Inditex dio a conocer que cerraba la que era la tienda más simbólica de Zara en A Coruña, ya que fue la primera piedra del imperio de Amancio Ortega, que abrió sus puertas en 1975. En Zaragoza, los cierres de la que es la marca más icónica de la multinacional, Zara, también van a sucederse en los próximos años debido a la apertura de un gran local, una flag ship, en el paseo Independencia, en los bajos de la sede de la antigua sede de la CAI, ahora en obras, un proyecto que lleva un retraso considerable con respecto a las primeras previsiones.

La apertura de esta nueva y gigantesca tienda conllevará más que previsiblemente el cierre de los locales que la firma tiene en el paseo Damas y también del Zara Home de Independencia, que se integrará dentro de las nuevas instalaciones. Todos estos cambios se suman a los que la multinacional ya ejecutó en Grancasa, donde también ha cerrado varios locales en los últimos años.