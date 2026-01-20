Kashmir, la tienda vintage en el centro de Zaragoza que fabrica sus propios bolsos: "Si puedo vivir de esto y alimentar a mis hijos, es suficiente"

La moda vintage ha irrumpido en Zaragoza a lo largo de los últimos años. Mercadillos, tiendas de segunda mano o pop-ups se han dejado ver por las calles de la capital aragonesa atrayendo a gente de todas las edades, aunque especialmente a jóvenes que le quieren dar una vuelta de tuerca a su estilo o simplemente renovar armario. Lo cierto es que aunque muchos de estos puntos sean volátiles y no duren más de dos semanas instalados, existen tiendas de este estilo que son auténticas minas por explotar. Ese es el caso de Kashmir Vintage, un pequeño local en el corazón de la ciudad que lleva impulsando esta tendencia retro desde hace una década.

Una iniciativa propia de Pili Méndez, quien dio comienzo a esta aventura después de un primer tropiezo tras la crisis del 2008, con un objetivo claro: reavivar la moda que le vio crecer. "Vendo sobre todo de los años 90 y 2000, es el estilo que me marcó en mi adolescencia y con el que me sigo identificando. Tengo 44 años y me sigo vistiendo igual, lo llevo muy dentro", explica a este diario.

Kashmir, la tienda vintage de Zaragoza que vive por el "amor al arte" a la moda / MIGUEL ANGEL GRACIA

Este local de la calle de Santo Dominguito de Val se especializa en ropa de mujer, que al fin y al cabo es "lo que más le gusta y ha llevado puesto". Eso sí, no pretende separarla de la moda para hombre y también cuelga ropa unisex de sus perchas. Tops, vaqueros, jerséis... pero lo que más trabajo le lleva son los bolsos. ¿Por qué? Pues porque los hace ella misma. "Tengo una marca propia que se llama Et voilà. Surgió por aprovechar los retales de los vaqueros, sobre todo Levi's, cuando corto pantalones, para hacer shorts en verano. Para mí es importante exprimir la calidad del tejido", dice la esteticista.

De normal trata de aprovechar prendas que "no puede vender, vaqueros que igual son demasiado grandes o chaquetas con algún que otro defecto". Esos accesorios no los hace uno a uno, sino que corta y cose por partes in situ cuanto tiene tiempo. "No hago un bolso de principio a fin, trabajo varios a la vez. Muchas veces tengo que parar y atender la tienda, pero cuando tengo momentos tranquilos en los que no hay nadie los voy haciendo", comenta, a lo que añade que también le viene bien, ya que "no se puede estar quieta simplemente mirando el ordenador".

Anillos y pendientes por menos de 5 euros

Estos no son los únicos accesorios en su haber, sino que también Méndez vende bisutería, uno de sus apartados favoritos. Desde anillos, pasando por pendientes, hasta colgantes de todo tipo de formas y diseños. Tiene tanto de plata como de oro con un gran plus: todos son de acero inoxidable, condición indispensable para muchas compradoras. Estos complementos, asegura la propietaria, los obtiene de un proveedor de confianza "bastante económico".

La preocupación máxima de la esteticista de Kashmir es que el producto sea bueno. "No me interesa una prenda por ser de marca. Antes la ropa se fabricaba para durar, ahora muchas veces es al revés. Me fijo en los patrones, los tejidos y cómo sientan las prendas... Hay ropa sin marca con mucha más calidad que prendas de marcas conocidas. Esa esencia de “hacer las cosas bien” es lo que quiero transmitir", explica Méndez.

Varias piezas de bisutería a la venta en Kashmir Vintage / MIGUEL ANGEL GRACIA

Mirando al apartado de dinero, los bolsos van de los 15 a los 20 euros, mientras que los anillos, colgantes y pendientes rondan los 5-6 euros. Con las rebajas de invierno todavía vigentes, estos precios se pueden desplomar a menos de 15 euros o a los 4.8 euros respectivamente. En cuanto a las prendas, según indican en sus redes sociales (@kashmirvintage en Instagram) hay que se pueden comprar por hasta 3 euros.

Respecto a la rentabilidad, deja mucho que desear, pero eso a Méndez no le importa. "No son especialmente rentables, sin embargo, mi filosofía se basa en el amor al arte: si puedo vivir de esto, alimentar a mis hijos y hacer lo que me gusta, es suficiente. Ningún autónomo de hace rico, eso lo sabemos todos", relata.

"Aunque sea una tendencia, todo vuelve"

La estética de Kashmir Vintage no responde a un plan cerrado ni a una estrategia previa, sino a un proceso intuitivo y propio. La propietaria va transformando el espacio según lo que encuentra y a su total gusto, incorporando piezas que encajan con su definición de lo que es una tienda acogedora. “No fuerzo nada, lo que me encaja a mí es lo que queda”, explica. Muchos clientes le preguntan por la decoración, pero no está a la venta: son objetos únicos, adaptados o intervenidos por ella misma, difíciles de reemplazar y fruto de un proceso creativo constante.

Ese mismo instinto es el que guía la selección de las prendas. No hay un planteamiento consciente para diferenciarse de las marcas comerciales, sino una elección basada únicamente en el gusto personal. “No lo pienso. Es algo instintivo. Pongo lo que me gusta y quien conecta con ello, bien”, afirma. Lejos de las estrategias de marketing o de las colecciones programadas, la tienda funciona como una extensión de su propia forma de entender la moda.

Vista del interior de Kashmir Vintage / MIGUEL ANGEL GRACIA

Aunque se trate de una tienda vintage, las tendencias siguen teniendo su peso. Para ella, el propio vintage es una tendencia cíclica: “Todo vuelve”. Los bolsos y prendas que hoy están de moda ya existían en décadas pasadas, especialmente en los años 70, 80 y 90. A partir del año 2000, sostiene, "la calidad en la moda -y de todo en general- descendió notablemente", lo que la lleva a mirar siempre hacia atrás en busca de diseños, tejidos y patrones que ya demostraron su valor con el paso del tiempo.