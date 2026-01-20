Así serán las viviendas de lujo que se levantarán sobre las naves del histórico Garaje Aragón en Zaragoza

Fue en el año 2015 cuando cerró el histórico 'Garage Aragón' en Zaragoza, así con G y no con J, tal y como constaba y consta escrito en la fachada de este negocio que da a la calle Miguel Allué Salvador, justo detrás de la parroquia de San Miguel de los Navarros, en la plaza del mismo nombre. El negocio había echado a andar en 1950 de la mano de Florencio Avellanas, quien lo había comprado a la familia Palazón. Once años después de su clausura, las naves ya han sido derribadas y una promotora busca el 'ok' definitivo de Patrimonio para poder empezar a construir una urbanización de viviendas de lujo.

Este proyecto, no obstante, ha sufrido varias modificaciones a lo largo de los años y su tramitación, que ha tenido a los patrimonialistas en contra, se ha prolongado más de lo esperado por parte de la promotora, quien inicialmente hubiera deseado haber empezado ya las obras. Fue en septiembre de 2024 cuando la empresa obtuvo la licencia de demolición de las antiguas naves después de haberse aprobado previamente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para permitir la construcción de 17 pisos, una previsión que finalmente no será tal, ya que se ha decidido hacer menos viviendas para poder hacerlas más grandes.

La comercialización de esta promoción de viviendas se inició ya en su momento y los precios de los pisos superaron entonces, en aquella primera tanda, los 800.000 euros en el caso de los pisos más caros. No obstante, esa venta se paralizó y aunque todavía quedan algunas viviendas por vender, aún no se ha reactivado.

Entre 1 y 4

Lo que sí que conoce ya es la imagen que tendrán esas nuevas viviendas. El bloque tendrá siete plantas más el ático y un local en planta baja. Los pisos serán de entre 1 y 4 dormitorios y contarán con trastero, plazas de aparcamiento y espacios comunes como una terraza con piscina en la cubierta y una sala fitness en la primera planta. "Su proyecto ha seguido los más altos patrones de calidad y diseño, utilizando excelentes materiales, instalaciones y equipamientos, tanto en interiores, como en exteriores. Todo ello para hacer que se cumpla tu deseo de vivir y disfrutar de un auténtico hogar de primer nivel", dicen desde el Grupo Tabuenca en la página web de la promoción, denominada Paseo La Mina 23.

Una de las cuestiones más curiosas es cómo se ha resuelto el mantenimiento de los pórticos del antiguo garaje, esos en los que todavía se lee Garage Aragón. Debajo de uno de ellos se abrirá un acceso que conectará la calle Allué Salvador con el paseo La Mina, creando un nuevo vial peatonal. El otro servirá para proteger una de las terrazas comunitarias de la urbanización.