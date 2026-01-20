Zaragoza en Común denuncia la "chapuza" y el "descontrol" en la gestión de las subvenciones del área de Economía

El concejal del grupo municipal de ZeC en el Ayuntamiento de Zaragoza, Suso Domínguez, ha criticado la "chapuza y descontrol" en la gestión del área de Economía tras conocer la "imposibilidad" de resolver y ejecutar en plazo las subvenciones para la mejora de la competitividad empresarial correspondientes al año 2025, gestionadas por Zaragoza Activa.

Una dotación presupuestaria de casi un millón de euros, en concreto 992.800 euros para --según las propias bases--apoyar a autónomos, microempresas y pequeñas empresas de la ciudad.

Una imposibilidad, según ZeC, que tiene que ver con la "chapuza" administrativa que deja a cientos de solicitantes en una situación de "absoluta inseguridad jurídica".

La resolución provisional, publicada el 15 de diciembre de 2025, que había dejado fuera decenas de solicitudes denegadas que ni siquiera aparecían en los listados oficiales, se tuvo que rectificar tres días después por el Gobierno de Zaragoza mediante decreto ante el "error material" cometido.

En la práctica, el Gobierno municipal publicó una resolución "incompleta, errónea e imposible de ejecutar" ha manifestado Suso Domínguez. Ha relatado que el informe del interventor municipal de 31 de diciembre es "demoledor" con la actuación del Gobierno de Natalia Chueca.

"Claro"

Se advierte de que el expediente "llegó fuera de plazo", el 30 de diciembre, que era "materialmente imposible" fiscalizarlo correctamente y que los expedientes presentan "irregularidades" como falta de documentación, errores en la calificación de los gastos, incoherencias presupuestarias y problemas que afectan directamente a la "legalidad" del gasto, por lo que pide que se proceda a un estudio pormenorizado de las anteriores circunstancias que garanticen una adecuada distribución de las subvenciones.

Para Suso Domínguez "el interventor es claro: no se puede autorizar el gasto ni reconocer la obligación sin subsanaciones profundas y una redistribución correcta del crédito".

Pese a ello, el Gobierno del PP "pretende modificar" las bases y trasladar la resolución a 2026, con un presupuesto que ni siquiera está aprobado, "forzando la legalidad y saltándose los controles internos", ha alertado el concejal de ZeC.

Así, ha exigido explicaciones inmediatas y respuestas claras. "Queremos conocer cuándo se va a dictar la resolución definitiva, si se van a respetar los criterios legales y si el Gobierno del PP piensa beneficiar de forma arbitraria a unas entidades mientras deja fuera a otras que sí cumplen los requisitos o cuyas alegaciones ni siquiera han sido examinadas"; ha manifestado Suso Domínguez.

En la actualidad, las alegaciones siguen sin resolverse, y la resolución definitiva no se aprobó dentro de plazo, "incumpliendo" las propias bases de la convocatoria.

"Incapacidad"

Hasta el 7 de enero de 2026, el Ayuntamiento no comunicó "absolutamente nada" a las personas solicitantes y durante días, Zaragoza Activa "no atendió" llamadas ni dio explicaciones, dejando a autónomos y pequeñas empresas "completamente abandonadas", ha descrito.

Mientras tanto, entidades que aparecían como beneficiarias provisionales habían planificado inversiones con recursos mínimos, ahora se encuentran "atrapadas en un limbo administrativo provocado exclusivamente por la incompetencia del Gobierno municipal", ha opinado.

Domínguez ha comentado que "no es un hecho aislado, sino la forma habitual de gestionar del Partido Popular" mediante subvenciones "sin control, sin seguimiento y sin transparencia", tal y como ha señalado la Cámara de Cuentas.

"Llevamos toda la corporación denunciando como el área de Carlos Gimeno reparte millones de euros sin comprobar que las inversiones se realizan, sin verificar que los bienes subvencionados permanecen en los establecimientos el tiempo exigido y sin exigir reintegros cuando se incumplen las condiciones. Hay casos acreditados de dinero público cobrado, no invertido y no devuelto", ha incidido.

Por todo ello, desde ZeC han exige garantizar la igualdad y el cumplimiento estricto de la legalidad sin atajos ni favores a la vez que solicita a la Intervención Municipal una revisión exhaustiva de las subvenciones del Área de Economía. "Apoyar al comercio no es improvisar ni maquillar chapuzas administrativas. Apoyar al comercio es gestionar con rigor, control y transparencia", ha diferenciado el concejal de ZeC, quien ha estimado que "una vez más, el PP demuestra que no está capacitado para hacerlo".