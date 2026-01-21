El Ayuntamiento de Zaragoza confirma que la ciudad tendrá un museo de la Semana Santa: este es el edificio donde se instalará

Zaragoza contará con un museo de la Semana Santa. La regular petición de las entidades religiosas de contar con un espacio en el que mostrar los pasos que procesionan por la ciudad se ha visto confirmada este miércoles con el anuncio por parte de la alcaldesa Natalia Chueca de que ya se está trabajando en un anteproyecto para un edificio del Casco Histórico que podría estar habilitado para el año 2028.

El enclave elegido, en el antiguo colegio Concepción Arenal de la calle Santo Dominguito de Val tendrá actividad "durante todo el año", según ha expresado Chueca. La colección se compondrá de las piezas que seleccionen las cofradías zaragozanas agrupadas en la junta rectora de la Semana Santa y permitirá exponer un patrimonio artístico que se ha ido generando desde que comenzara la tradición de las procesiones hace 700 años.

El edificio del antiguo colegio Concepción Arenal consta de dos inmuebles diferenciados: uno de ellos protegido por Patrimonio que será rehabilitado. Y un segundo que no cuenta con protección y que será derribado para levantar una gran nave expositiva en la que se podrán mostrar los elementos de mayor altura.

Presentación del futuro museo en Zaragoza. / Josema Molina

Chueca ha explicado que en el último semestre de 2025 se han realizado diversas catas arqueológicas en el inmueble y se ha comprobado su estabilidad estructural después de que fuera revertido por el Gobierno de Aragón al Ayuntamiento de Zaragoza tras el fin de su uso como instalación educativa. El anteproyecto arquitectónico estará terminado a lo largo de este trimestre y posteriormente saldrá a licitación la ejecución de las obras.

La alcaldesa de la ciudad ha destacado que la Semana Santa "es una de las señas de identidad" de Zaragoza, recibiendo a miles de turistas y en la que participan hasta 16.000 cofrades. "Merecía un espacio digno y permanente que refleje su riqueza", ha dicho.