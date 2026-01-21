La caprichosa historia de Inditex en Zaragoza: qué marcas se quedan y cuáles desaparecen

Hubo una época -no muy lejana- en la que las principales zonas comerciales de Zaragoza estaban copadas por las distintas firmas del gigante textil de Amancio Ortega. Con Zara liderando el top de las ventas, sus marcas principales tenían sus propias tiendas en el centro de la capital y en los dos centros comerciales con más demanda, Grancasa y Puerto Venecia. Ahora esa variedad es historia y la presencia de Inditex se ha limitado al máximo, convirtiendo sus tiendas en todo un lujo.

El cierre de tiendas no es exclusivo de Zaragoza. Forma parte de una estrategia del gigante textil con la que busca optimizar su red comercial, apostando por locales más grandes y más digitales. Solo durante el primer trimestre de 2025, Inditex cerró hasta 52 tiendas en España, una de ellas en Zaragoza, la de Grancasa. En todo el mundo el número se eleva a 136.

El último cierre confirmado por Inditex ha sido el de Massimo Dutti, dejando a la capital sin esta firma, que desaparecerá de forma definitiva una vez que cierre la tienda de Puerto Venecia a finales de este mes, donde resiste el gigantesco local de Zara y de Zara Man. Esta marca, con un estilo serio, elegante y de calidad premium, echó hace años la persiana en Grancasa y este mismo verano en el paseo Independencia.

Una mujer accede a Massimo Dutti en Puerto Venecia. / PABLO IBÁÑEZ

Con los cierres, Inditex busca eficiencia y modernización, según argumentan desde el grupo textil, y en lugar de tener varias tiendas diseminadas por las ciudades, apuesta por locales grandes, modernos, digitales que ofrezcan una experiencia única. Estos establecimientos se convierten en puntos clave de la marca para reforzar la imagen omnicanal de Zara, con un porcentaje de ventas online muy alto.

Sus otras marcas

La estrategia no solo afecta a Zara y todas sus firmas han ido reduciendo su presencia física. Oysho, además de redirigir su negocio, solo mantiene la tienda física en Zaragoza, en el centro de la capital, después de cerrar sus locales en estas dos galerías comerciales. Pull&Bear resiste en Grancasa y Puerto Venecia, centro comercial que alberga la marca económica de Zara, Lefties.

La que más presencia tiene es Stradivarius, presente en el paseo Independencia y en los dos centros comerciales de referencia, igual que Bershka. No tiene la misma suerte Zara Home, con una única tienda en el centro.

El gran escaparate de Zaragoza en el centro de la capital

En cuanto al gigante de Zara, ahora con dos tiendas en la ciudad (paseo Damas y Puerto Venecia), se prevé que abra una gigantesca tienda (flag ship) en el paseo Independencia, en los bajos de la antigua sede de la CAI, ahora en obras. El proyecto lleva meses de retraso pero la idea inicial pasaba por inaugurar su macrotienda a lo largo de este año.