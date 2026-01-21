El bar de Zaragoza que planta cara a Hacienda: descuentos para autónomos en la época más dura del 2026

Enero es muchas cosas para un autónomo en España: la vuelta a la rutina, el mes de los buenos propósitos… y la cuesta más empinada del año. Tras unas Navidades marcadas por el gasto, los compromisos familiares y las facturas que no paran de llegar, comienza un mes en el que, para muchos trabajadores por cuenta propia, toca pagar más que facturar.

Según el calendario de la Agencia Tributaria, enero concentra algunas de las principales obligaciones fiscales del año: el modelo 303 del IVA (hasta el 20 de enero), la liquidación del IRPF del cuarto trimestre (hasta el 30 de enero), la cuota mensual de la Seguridad Social y, en muchos casos, también el Impuesto de Sociedades. Todo en apenas treinta días. Todo mientras la caja registradora avanza a medio gas.

Consciente de que enero no es un mes para celebrar, sino para sobrevivir, el restaurante Me Va Me Va, situado en la calle Josefa Amar y Borbón de Zaragoza, ha decidido echar un cable a los autónomos, comerciantes y pequeños empresarios. Y lo hace con un gesto tan sencillo como necesario: un 10% de descuento fijo en todo lo que consuman hasta el 31 de enero de 2026, solo por presentar su tarjeta de visita.

Porque si algo entiende el equipo de Me Va Me Va —que también es un negocio independiente— es lo que significa remar contra corriente en enero.

Del 20 al 31 de enero: arranca el alivio fiscal… al menos en la mesa

La campaña se activa oficialmente el lunes 20 de enero, coincidiendo con la primera gran cita con Hacienda, pero no se trata de algo puntual: el descuento se mantiene hasta el 31 de enero. Además, viene acompañado de varios detalles pensados para el día a día del autónomo:

10% de descuento en todo : menús del día, consumiciones, cenas, comidas de trabajo, eventos en el privé…

: menús del día, consumiciones, cenas, comidas de trabajo, eventos en el privé… Menú ejecutivo con café incluido (del 20 al 31 de enero), porque después de lidiar con modelos tributarios , lo mínimo es no tener que pagar el café.

(del 20 al 31 de enero), porque después de lidiar con , lo mínimo es no tener que pagar el café. Sin letra pequeña: euro a euro, consumición a consumición. Presentas tu tarjeta y listo.

“Enero es un mes difícil para todos y en especial para cualquier autónomo”, explica Rafael San Emeterio, manager de Me Va Me Va. “Vienes de gastar en Navidad, arrancas el año con la caja más vacía de lo normal y encima te llueven impuestos por todos lados. No es que sea dramático, es que es la realidad. Y nosotros, que también estamos en el mismo barco, queríamos hacer algo. No para salvarle la vida a nadie, pero sí para hacer enero un poco más liviano”.

El descuento va dirigido a todo tipo de autónomo: fontaneros, diseñadores gráficos, abogados, comerciantes de barrio, freelances, electricistas, peluqueras, consultores, profesionales liberales… Si facturas por tu cuenta, esto es para ti.

“No queremos que sea solo un descuento”, añade San Emeterio. “Queremos que sea un lugar al que volver. Un sitio donde el autónomo pueda venir con su portátil, cerrar una reunión con un cliente, celebrar que ha cobrado una factura o simplemente desconectar después de pelearse con la Seguridad Social. Que sienta que este es su sitio. Porque lo es”.

Café gratis para que enero no te quite también la sobremesa

El menú ejecutivo es el refugio clásico de quien trabaja fuera de casa, y Me Va Me Va lo sabe bien. Por eso, todos los autónomos que elijan el menú del día entre el 20 y el 31 de enero, además del 10% de descuento, se llevarán el café de regalo.

Porque hay gestos pequeños que significan mucho. Y en un mes en el que todo parece restar, al menos aquí algo suma.