Oportunidad inmobiliaria en Zaragoza: chalet independiente con jardín en La Muela sale a la venta por 290.000 euros

El mercado inmobiliario en el entorno de Zaragoza continúa ofreciendo viviendas que apuestan por el espacio, la calidad de vida y el contacto con la naturaleza. Un chalet independiente en la urbanización Alto de La Muela y una amplia casa familiar en Pinseque se consolidan como dos propuestas atractivas para quienes buscan amplitud, privacidad y un entorno tranquilo sin renunciar a la cercanía de la capital aragonesa.

Chalet independiente en La Muela con parcela de 625 metros cuadrados

Casa en La Muela, Zaragoza / tucasa.com

En la urbanización Alto de La Muela se encuentra este chalet independiente que sale al mercado por 290.000 euros. La vivienda cuenta con 168 metros cuadrados construidos sobre una generosa parcela de 625 metros cuadrados, ofreciendo un entorno ideal para disfrutar del exterior y de la tranquilidad residencial a tan solo 15 minutos de Zaragoza.

El interior destaca por su amplio salón de 40 metros cuadrados con chimenea, un espacio pensado para el descanso y las reuniones familiares. La cocina, de tipo semi americana y completamente equipada, se integra de forma funcional en la zona de día. La vivienda dispone de tres dormitorios dobles, siendo el principal una estancia en suite de 20 metros cuadrados, además de un segundo baño con plato de ducha.

En perfecto estado de conservación, el chalet cuenta con suelos porcelánicos, puertas de roble, splits de aire acondicionado y un cuidado jardín que rodea la vivienda. Con gastos de comunidad reducidos y proximidad a instalaciones deportivas y piscinas, se presenta como una opción ideal para quienes buscan calidad de vida en un entorno natural y bien comunicado.

Habitale Api Herranz es el profesional que comercializa la vivienda y puedes encontrarlos en Ronda Ibon de Plan 66 local en Zaragoza. T. 976337814

Casa individual de gran tamaño en Pinseque

Casa en Pinseque, Zaragoza / tucasa.com

En el municipio de Pinseque, a unos 20 minutos en coche de Zaragoza, se ofrece esta casa individual de dos plantas por 238.000 euros. La vivienda dispone de 240 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 350 metros cuadrados y destaca por su amplitud, distribución funcional y múltiples espacios exteriores.

La planta baja alberga una amplia zona de garaje y bodega de aproximadamente 75 metros cuadrados, además de varias estancias que incluyen cocina equipada, aseo y habitaciones con acceso directo al jardín. Este espacio exterior, de unos 130 metros cuadrados, cuenta con zonas diferenciadas, césped artificial y área de barbacoa.

En la planta superior se sitúa el salón comedor con aire acondicionado, tres dormitorios dobles —uno de ellos con vestidor, ducha integrada y balcón—, una segunda cocina equipada y un baño completo. La vivienda se vende semi amueblada y dispone de calefacción por gasoil, suelos de gres y terrazo, además de una excelente orientación que aporta luminosidad durante todo el día.

Estas dos propiedades reflejan la creciente demanda de viviendas amplias y bien ubicadas en el entorno de Zaragoza. Tanto el chalet independiente de La Muela como la casa familiar de Pinseque ofrecen espacio, comodidad y entornos tranquilos, consolidándose como opciones sólidas para quienes buscan un hogar con jardín y múltiples posibilidades sin alejarse de los principales núcleos urbanos.