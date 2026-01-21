¿Por qué a veces el bus te da plantón en la parada? Un conductor de Zaragoza explica el motivo
La compañía Avanza desvela la verdadera razón por el que a veces el conductor no te abre las puertas si llegas justo a la marquesina
A más de uno en Zaragoza le habrá pasado que ve de lejos el autobús que tiene que coger y echa a correr para no perderlo. Por contratiempos del destino, llega a la parada tras un esfuerzo repentino y... vaya, el conductor arranca segundos antes de llegar a la marquesina. Puede resultar frustrante para algunos, incluso injusto, porque ya estaba prácticamente en la parada. No obstante, Avanza, compañía del transporte urbano de la capital aragonesa, ha publicado un vídeo en redes sociales explicando el verdadero motivo de por qué los conductores a veces dan este plantón a los ciudadanos más tardanos.
Uno de ellos, Adolfo López, lo aclara. "No es que queramos que no subas, sino que una vez que recogemos a toda la gente de la parada nos fijamos en el retrovisor izquierdo para incorporarnos a la circulación", subraya el autobusero en este breve reel de Instagram. Es por ello que estos sprints desesperados para llegar a coger el transporte público pueden quedarse en vano.
El short concluye insistiendo en que la seguridad vial es de los factores más importantes de este servicio, uno en el que la compañía ha insistido mucho desde que aterrizó en la capital aragonesa.
Tres principios primordiales que figuran en su apartado de "Normas de servicio" son los siguientes:
- Hay que esperar obligatoriamente en la parada estipulada y no acercarse al bus cuando este ha reanudado su marcha. Avanza especifica que no está permitido recoger a viajeros fuera de la parada.
- Se recomienda levantar el brazo para avisar al conductor de que tienes intención de subir al vehículo.
- Se deberá subir por la puerta delantera, además de respetar el turno de llegada.
Desde la entidad concesionaria inciden en no acercarse ni intentar subir al autobús cuando este ya se ha alejado de la parada para así evitar accidentes por irregularidades de los bordillos próximos a la calzada, por el tráfico que se puede aproximar u otros elementos móviles, como bien pueden ser motocicletas, bicis o patinetes eléctricos.
Avanza Zaragoza, en coordinación con el Ayuntamiento, difunde mensajes de seguridad vial para recordar que la subida de viajeros debe realizarse únicamente en paradas autorizadas. La empresa advierte de que acceder al autobús fuera de parada incrementa el riesgo de caídas y accidentes, tal y como recogen sus normas de servicio oficiales.
Estas medidas buscan reducir situaciones de riesgo en la vía urbana, evitando que los pasajeros crucen el tráfico o se acerquen al autobús en maniobras no seguras. La normativa municipal y el reglamento del transporte urbano subrayan que el embarque y desembarque solo es seguro cuando se realiza en paradas habilitadas y señalizadas.
