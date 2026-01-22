267 incidencias al día: el Bizi registró 47.329 'devoluciones' en sus primeros seis meses de vida

El nuevo Bizi ha cumplido un año de vida y las cifras avalan el éxito y la buena acogida de este servicio público, que en doce meses ha alcanzado sus objetivos. En la actualidad son más de 48.000 las personas que cuentan con un abono anual y desde que comenzaron a rodar el 15 de enero de 2025, los ciclos turquesas han recorrido de media dos millones de kilómetros al año y más de 6,7 millones de usos en total. No obstante, este uso masivo del sistema por parte de la ciudadanía está "acelerando" el desgaste de los vehículos, que desde ZeC han calificado este jueves como "deterioro peligroso".

Ahora, según los datos aportados por los responsables del área de Movilidad, se ha dado a conocer cuántas fueron las incidencias del Bizi durante sus primeros seis meses de vida, cuando los ciclos eran nuevos y presentaban unas condiciones supuestamente mejores. Durante los primeros 177 días de servicio, 47.329 viajes duraron menos de un minuto, lo que significa que los usuarios las devolvieron en las estaciones por algún tipo de fallo o error después de haberla cogido.

Esas más de 47.000 devoluciones suponen un 2,6% de los viajes ebn Bizi terminaron antes de haber comenzado. Los datos aparecen en una respuesta del Gobierno municipal a una petición de información realizada por Zaragoza en Común, cuya portavoz ha alertado este jueves que, si esos son los números de los primeros seis meses, cuando los ciclos eran nuevos, las averías ahora han podido "multiplicarse exponencialmente". Por ello, Elena Tomás ha exigido "actuar sobre el mantenimiento" de este servicio público "para gartantizar la seguridad de los y las ciclistas".

267 viajes fallidos al día

Los datos reflehan que, de media, entre el 15 de enero de 2025 y el 15 de julio, el Bizi registró 267 viajes fallidos por incidencias reportadas al desenganchar un ciclo de una estación. A estos fallos habría que añadir los que se producen durante un trayecto cuando ya ha pasado más de un minuto desde el momento de iniciar la marcha.

Así, Tomás se ha atrevido a avanzar que los datos del segundo semestre de 2025 "serán demoledores si tenemos en cuenta la falta de mantenimiento y la velocidad con la que se ha ido degradando el estado de las bicicletas y en concreto el de las ruedas y las baterías". Según ha denunciado la portavoz de ZeC, son habituales habituales los reportes de fallos de baterías y motores que se apagan a mitad de la marcha y de ruedas en mal estado, unas circunstancias que incluso han derivado en la creación de una plataforma de afectados por caídas con las bizis del Bizi.

Un policía hace fotos del estado de las ruedas de una Bizi después de un accidente, este enero. / Jaime Galindo

Será precisamente este jueves, 22 de enero, a las 18.00 horas, cuando se lance esta plataforma con una reunión abierta a todos los posibles afectados en La Ciclería. En la creación de esta entidad participa el despacho Baremo Consultores, que está especializado en siniestralidad vial, y el abogado Alberto Delgado, quien asegura que parte de los accidentes que han ocurrido en las últimas semanas pueden asociarse con la falta de mantenimiento de los ciclos, lo que implicaría que los usuarios afectados puedan pedir responsabilidades tanto al ayuntamiento como a la empresa adjudicataria. Esta nueva plataforma se llamará Cero caídas.

La portavoz de ZeC también ha reparado en esta cuestión, advirtiendo que "todos los días se conocen accidentes", si bien ha advertido que este no es el único problema del servicio. "También se habla de problema de no encontrar hueco en las estaciones o estén vacías, de que no funciona el sistema de asistencia al pedaleo y un sinfín de incidencias que no están a la altura de un servicio público de una ciudad como Zaragoza", ha dicho.

Sobre el sistema de rebalanceo de las estaciones, que implica mover ciclos de unas paradas a otras para evitar que estén vacías o llenas, la concejala de Movilidad, Tatiana Gaudes, explicó la semana pasada que este está cumpliendo sus objetivos con el paso de los meses y que se está notando el uso de la IA para realizar esta labor. Según explicó el CEO de la empresa adjudicataria en su momento, el uso de la Inteligencia Artificial en el sistema de rebalanceo "recopila cada día los datos y es capaz de anticiparse a las necesidades de la demanda en cada una de las estaciones según los datos recogidos en las semanas anteriores", si bien desde el consistorio pidieron tiempo para poner a punto este mecanismo automatizado.