Abre un nuevo restaurante asiático en un centro comercial de Zaragoza con karaoke y parque infantil: "Una forma diferente de disfrutar"

Zaragoza cuenta desde hace pocos días con un nuevo restaurante que promete revolucionar la gastronomía de la ciudad. Se trata de un establecimiento que cubre un vacío en un centro comercial que no para de ganar popularidad en los últimos meses. El restaurante Torre Yan abrió sus puertas la semana pasada en la Torre Outlet de la capital aragonesa junto a los cines Artesiete, los favoritos de los zaragozanos gracias a su comodidad respecto a la competencia.

Este nuevo establecimiento gastronómico especializado en cocina china de alta gama ha apostado por un concepto versátil ya que está pensado para comensales que busquen disfrutan de una comida o cena en un entorno agradable y también es el sitio ideal para los que deseen celebrar algo especial como un aniversario con su pareja.

Tal como explican en la página web oficial de la Torre Outlet, el restaurante chino Torre Yan cuenta con varias salas privadas de karaoke que lo convierten en una opción ideal para eventos y encuentros de grupo. "Una forma diferente de disfrutar la cocina china a la carta: sentarse, pedir con calma y saborear cada plato después de un día de compras. Salas privadas y karaoke, perfecto para eventos especiales", afirman desde la dirección de un restaurante con una decoración espectacular y acogedora.

Decoración espectacular

Y es que el nuevo restaurante de Zaragoza cuenta con una estética oriental decorada con lujo moderno. Nada más entrar al establecimiento te recibe una zona de bienvenida envolvente con un arco de rosas rojas gigantes y una placa de marca en negro y dorado con elementos tradicionales como el dragón. La zona de comedor es multifuncional ya que se puede adaptar a grandes eventos como a cenas de pareja. Este espacio tiene techos altos y unas preciosas lámparas de cristal que crean una ambiente brillante y transparente.

Por otro lado, el restaurante chino Torre Yan también es una opción adecuada para las familias ya que los niños podrán disfrutar de un parque de infantil con toboganes de tubo y juegos numéricos. Cabe recordar que la Torre Outlet se convirtió en un lugar idóneo para probar comida asiática desde su inauguración con restaurantes como Padthaiwok, Sushicom o Yuanlaosi Hot Pot, este último ya cerrado. También se supo hace una semana que el 100 Montaditos del centro comercial está buscando nuevos dueños.