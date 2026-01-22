El Ayuntamiento de Zaragoza duplicará este año el presupuesto del servicio de comedor del Albergue Municipal

El Ayuntamiento de Zaragoza va a duplicar en 2026 la inversión para prestar el servicio de comedor del Centro de Acogida e Inserción de Personas Sin Hogar, conocido popularmente como Albergue Municipal. Tal y como ha informado la consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, el Gobierno municipal ha licitado un nuevo contrato valorado en 992.200 euros anuales (IVA incluido) para prestar este servicio durante los dos próximos ejercicios, con dos posibles prórrogas.

Esto supone multiplicar por 2,3 el coste real que ha tenido el servicio durante 2025, que ha ascendido a 423.036,23 euros. Este importe ya fue aumentado en 68.004,38 euros, vía modificación presupuestaria, respecto al importe inicial del anterior contrato, que era de 355.031,85 euros anuales. También el nuevo contrato establece la posibilidad de un aumento de hasta el 20% para atender posibles repuntes adicionales de la demanda.

Orós ha recordado que las grandes ciudades como Zaragoza han registrado en el último año un repunte muy importante del sinhogarismo, como consecuencia de dos fenómenos de carácter nacional: la crisis migratoria y la escalada del coste de la vivienda. El nuevo contrato contempla un incremento muy significativo del número de servicios diarios de alimentación: desayunos, comidas y cenas.

Un 71% más de comidas respecto al año anterior

En el caso de los desayunos, el nuevo contrato permitirá pasar de 130 servicios ordinarios diarios a un total de 169, tanto para personas alojadas como no alojadas en el Albergue Municipal. A ello se suma el refuerzo de los servicios de emergencia, que aumentan de 30 a 40 diarios, y la ampliación del periodo máximo de prestación, que pasa de 120 a 183 días. En términos anuales, el número de desayunos estimados pasa de 51.050 a 69.005, lo que supone un incremento aproximado del 35%.

El aumento es aún más acusado en el servicio de comidas, que responde a la elevada demanda diaria. El contrato vigente contemplaba 120 comidas ordinarias al día, mientras que el nuevo contrato prevé 209 servicios diarios, contando las personas alojadas y las no alojadas. Los servicios de emergencia también se refuerzan, tanto en número como en duración. En el cómputo anual, las comidas pasan de 47.400 a 81.115, lo que representa un incremento de en torno al 71% respecto al contrato actual.

La concejal Marían Orós. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

En cuanto a las cenas, el número de servicios ordinarios diarios se incrementa de 80 a 129, con el mismo refuerzo en los servicios de emergencia y en los días de cobertura. Anualmente, las cenas estimadas aumentan de 32.800 a 54.405, lo que supone un incremento cercano al 66%.

El nuevo contrato incorpora además, por primera vez, una previsión específica para situaciones de frío extremo, con capacidad para atender a unas 30 personas, reforzando así la respuesta municipal ante episodios climatológicos adversos de especial intensidad.

Noticias relacionadas

Con este nuevo contrato, el Ayuntamiento de Zaragoza reafirma su compromiso con la atención digna y continuada a las personas sin hogar, reforzando uno de los servicios esenciales del Albergue Municipal y adecuando los recursos públicos a una realidad social en auge.