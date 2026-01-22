La noria navideña de Zaragoza podría tener que desmontarse sin echar a rodar. Prevista en un primer momento como una atracción asociada a la programación festiva, los retrasos en su montaje han impedido que entrara en funcionamiento incluso con el cambio de año. Y parece que aún tardará en dar vueltas con clientes dentro, pues un nuevo informe de seguridad emitido por el Ayuntamiento de Zaragoza esta semana ha detectado deficiencias importantes en su estructura, por lo que se ha retrasado nuevamente su licencia.

El montaje del cuerpo principal de la noria, que se estrena por primera vez, está terminado desde hace varias jornadas. En él han participado profesionales de distintos perfiles, desde técnicos eléctricos hasta especialistas en estructuras y seguridad. Posteriormente se han estado realizando pruebas de carga y se han revisado sus características técnicas. Según fuentes municipales el escollo en este momento se encuentra en el acceso del público a las cabinas. También advierten de que es un aspecto que estaba contemplado en el contrato inicial y que no se podrá autorizar su uso hasta que se adapte el proyecto.

La compañía ha abonado 2.000 euros a las arcas públicas como fianza que les será devuelta si, cuando se marchen, todos los elementos de la vía pública donde se asienta la noria están en el mismo estado que cuando llegaron. Además, han tenido que pagar 241,35 euros por la tramitación de los permisos y 3.531,5 euros como tasa por ocupar el dominio público.

Esto supone un modelo de gestión diferente al que exploró el Ayuntamiento de Zaragoza para la cesión del parque Labordeta en el espectáculo Boreal. En ese caso una empresa privada cercó miles de metros cuadrados de espacio público sin pagar un euro al ayuntamiento y cobrando hasta 20 euros por entrada.